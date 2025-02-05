Премьер о предложении рассекретить списки сотрудничавших с КГБ: это позволит снять напряженность в обществе

„Я думаю, это стоит обсудить. Вероятно, имело бы смысл предоставить общественности информацию о тех лицах, которые всё еще занимают какие-то должности“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас.
„Я хочу подчеркнуть, что прошло 35 лет независимой Литвы, и мы должны понимать, что таких людей, скорее всего, будет не так много. Это позволит снять напряженность в обществе, поскольку некоторые люди до сих пор считают, что Литвой правят члены КГБ. Внутри фракции существуют разные мнения. (...) После регистрации (проекта – ELTA) он будет обсуждаться во фракциях коалиции“, - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, представители „Зари Немана“ в Сейме разработали законопоправки, предлагающие рассекретить списки сотрудников КГБ, однако с исключениями – засекреченными останутся только данные тех лиц, которые в настоящее время не являются политиками и не занимают никаких постов государственных служащих или сотрудников.
Инициаторы проекта отмечают, что в публичном поле часто манипулируют информацией о лицах, которые признались, что когда-то тайно сотрудничали с бывшими спецслужбами СССР. По мнению политиков, подобные материалы подаются без подтверждающих документов и зачастую наносят ущерб репутации, чести и достоинству человека. Поэтому, по их мнению, после рассекречивания списков лиц, сотрудничавших с КГБ, не останется места для спекуляций.
В настоящее время закон предусматривает, что признавшиеся в сотрудничестве с КГБ ставятся на учет, но их данные засекречены и хранятся в течение 75 лет.
Если Сейм одобрит эту инициативу, список лиц, сотрудничавших с КГБ, и их данные будут рассекречены 1 января следующего года.