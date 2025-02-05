Премьер о предложении рассекретить списки сотрудничавших с КГБ: это позволит снять напряженность в обществе

„Я думаю, это стоит обсудить. Вероятно, имело бы смысл предоставить общественности информацию о тех лицах, которые всё еще занимают какие-то должности“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас.

„Я хочу подчеркнуть, что прошло 35 лет независимой Литвы, и мы должны понимать, что таких людей, скорее всего, будет не так много. Это позволит снять напряженность в обществе, поскольку некоторые люди до сих пор считают, что Литвой правят члены КГБ. Внутри фракции существуют разные мнения. (...) После регистрации (проекта – ELTA) он будет обсуждаться во фракциях коалиции“, - подчеркнул он.