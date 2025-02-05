2025.02.05 09:16

Премьер о предложении рассекретить списки сотрудничавших с КГБ: это позволит снять напряженность в обществе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
KGB
KGB
ФОТО: Shutterstock

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас положительно оценивает инициативу представителей партии "Заря Немана" по рассекречиванию списков сотрудников КГБ. Однако, как подчеркивает премьер, это предложение еще предстоит рассмотреть фракциям коалиции.

„Я думаю, это стоит обсудить. Вероятно, имело бы смысл предоставить общественности информацию о тех лицах, которые всё еще занимают какие-то должности“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас.

„Я хочу подчеркнуть, что прошло 35 лет независимой Литвы, и мы должны понимать, что таких людей, скорее всего, будет не так много. Это позволит снять напряженность в обществе, поскольку некоторые люди до сих пор считают, что Литвой правят члены КГБ. Внутри фракции существуют разные мнения. (...) После регистрации (проекта – ELTA) он будет обсуждаться во фракциях коалиции“, - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, представители „Зари Немана“ в Сейме разработали законопоправки, предлагающие рассекретить списки сотрудников КГБ, однако с исключениями – засекреченными останутся только данные тех лиц, которые в настоящее время не являются политиками и не занимают никаких постов государственных служащих или сотрудников.

Инициаторы проекта отмечают, что в публичном поле часто манипулируют информацией о лицах, которые признались, что когда-то тайно сотрудничали с бывшими спецслужбами СССР. По мнению политиков, подобные материалы подаются без подтверждающих документов и зачастую наносят ущерб репутации, чести и достоинству человека. Поэтому, по их мнению, после рассекречивания списков лиц, сотрудничавших с КГБ, не останется места для спекуляций.

В настоящее время закон предусматривает, что признавшиеся в сотрудничестве с КГБ ставятся на учет, но их данные засекречены и хранятся в течение 75 лет.

Если Сейм одобрит эту инициативу, список лиц, сотрудничавших с КГБ, и их данные будут рассекречены 1 января следующего года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии