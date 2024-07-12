Премьер не выступит с речью на церемонии инаугурации Науседы

„Строгого канона заседания по инаугурации, коим является заседание Сейма, насколько мне известно, не существует, и его сценарий каждый раз разрабатывается в специальной комиссии. После консультаций с Сеймом, было решено, что приветствие спикера Сейма и речь президента прекрасно заполняют содержание торжества, поэтому я решила не выступать с отдельной речью, а принять участие и в других торжественных заседаниях Сейма“, – говорится в переданном комментарии премьер-министра.