2024.07.12 11:17

Премьер не выступит с речью на церемонии инаугурации Науседы

 
в отличие от предыдущих премьеров
ELTA
ru.DELFI.lt
Г. Науседа и И. Шимоните
Г. Науседа и И. Шимоните
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В пятницу во время торжественного заседания в Сейме будет приведен к присяге переизбранный на второй срок президент Гитанас Науседа. Однако в этот раз, в отличие от обычной практики, премьер-министр и бывшая конкурентка Г. Науседы на президентских выборах Ингрида Шимоните на церемонии с поздравительной речью не выступит.

Выступление премьера-министра не включено в программу мероприятия. На церемониях инаугурации предыдущих руководителей страны действующие премьер-министры зачитывали поздравительные речи. Так в 2019 г. на инаугурации Г. Науседы, впервые избранного на должность главы государства, с речью выступил тогдашний премьер-министр Саулюс Сквернялис, в 2014 г. на инаугурации переизбранной Дали Грибаускайте с речью выступил тогдашний премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, в 2009 г. – тогдашний премьер-министр, консерватор Андрюс Кубилюс.

По словам премьер-министра, такое решение было принято после консультации с Сеймом и оценки того, что приветствие спикера парламента и речь самого президента „прекрасно заполняют содержание торжества“.

„Строгого канона заседания по инаугурации, коим является заседание Сейма, насколько мне известно, не существует, и его сценарий каждый раз разрабатывается в специальной комиссии. После консультаций с Сеймом, было решено, что приветствие спикера Сейма и речь президента прекрасно заполняют содержание торжества, поэтому я решила не выступать с отдельной речью, а принять участие и в других торжественных заседаниях Сейма“, – говорится в переданном комментарии премьер-министра.

На этот раз в программу торжественной церемонии включены только инаугурационная речь главы государства, поздравительная речь спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и обращение Архиепископа Вильнюсского Гинтараса Грушаса.

Несмотря на то, что в программе премьер-министра И. Шимоните запланировано участие во многих инаугурационных мероприятиях, тем не менее, в четверг политик заявила журналистам, что на вечернем приеме во дворе Президентского дворца она не будет присутствовать.

„Нет, в вечерней части я не буду участвовать“, – ответила премьер журналистам в Сейме.

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