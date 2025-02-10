2025.02.10 15:16

Премьер не придает значения отозванной им самим встрече с генсеком НАТО: драмы здесь нет

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Комментируя появившуюся в прессе информацию о том, что премьер-министр Гинтаутас Палуцкас вместо встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, выбрал заседание коалиционного совета, сам премьер уверяет, что никакой драмы здесь нет. По его словам, телефонная беседа с М. Рютте была выбрана сознательно.

„Во-первых, поездка в Брюссель ради одной встречи – это слишком большие затраты времени. (...) С генеральным секретарем НАТО мы поговорим по телефону и обсудим те вопросы, которые актуальны для Литвы. В этом случае их наверняка можно решить по телефону. Драмы здесь нет“, – заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.

На прошлой неделе портал LRT.lt сообщил, что правительство отменило встречу Г. Палуцкаса с генеральным секретарем НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, и вместо этого премьер-министр примет участие в заседании коалиционного совета.

Советник премьер-министра Юстинас Аргустас заверил, что, несмотря на отмену визита в Брюссель, встреча с М. Рютте „по обоюдной договоренности“ состоится по телефону. Однако советник не сообщил порталу конкретных причин, почему по инициативе правительства было принято решение отменить живую встречу.

Чуть позже в пятницу вечером он заявил, что встреча Г. Палуцкаса с генсеком НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, вообще не планировалась.

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