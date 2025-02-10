Премьер не придает значения отозванной им самим встрече с генсеком НАТО: драмы здесь нет

„Во-первых, поездка в Брюссель ради одной встречи – это слишком большие затраты времени. (...) С генеральным секретарем НАТО мы поговорим по телефону и обсудим те вопросы, которые актуальны для Литвы. В этом случае их наверняка можно решить по телефону. Драмы здесь нет“, – заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.

На прошлой неделе портал LRT.lt сообщил, что правительство отменило встречу Г. Палуцкаса с генеральным секретарем НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, и вместо этого премьер-министр примет участие в заседании коалиционного совета.