Премьер не придает значения отозванной им самим встрече с генсеком НАТО: драмы здесь нет

„Во-первых, поездка в Брюссель ради одной встречи – это слишком большие затраты времени. (...) С генеральным секретарем НАТО мы поговорим по телефону и обсудим те вопросы, которые актуальны для Литвы. В этом случае их наверняка можно решить по телефону. Драмы здесь нет“, – заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.
На прошлой неделе портал LRT.lt сообщил, что правительство отменило встречу Г. Палуцкаса с генеральным секретарем НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, и вместо этого премьер-министр примет участие в заседании коалиционного совета.
Советник премьер-министра Юстинас Аргустас заверил, что, несмотря на отмену визита в Брюссель, встреча с М. Рютте „по обоюдной договоренности“ состоится по телефону. Однако советник не сообщил порталу конкретных причин, почему по инициативе правительства было принято решение отменить живую встречу.
Чуть позже в пятницу вечером он заявил, что встреча Г. Палуцкаса с генсеком НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, вообще не планировалась.