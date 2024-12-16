2024.12.16 13:41

Премьер не исключает вероятности повышения налога на прибыль для крупных предприятий до 17%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

С учетом повышения ставки налога на прибыль предприятий в следующем году, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас не исключает, что еще в период этого срока полномочий ставка налога может быть повышена еще на один процент – с вступающих в силу 16 проц. до 17 проц. – на нужды обороны. Однако политик подчеркивает, что на бизнес, инвестирующий в инновации и повышение производительности, налоговое бремя не окажет существенного влияния.

Весной Сейм принял пакет налогов для укрепления национальной обороны, согласно которому налог на прибыль предприятий в следующем году будет повышен с нынешних 15 проц. на один процент. Льготная ставка налога на прибыль малых предприятий также повышается с 5 до 6 проц.

„Что касается налога на прибыль юридических лиц, то я не вижу ничего критичного или драматичного, если будет добавлен один процент к тем уже вступающим в силу 16 проц. Думаю, что это действительно по сути ни навредит конкурентоспособности, ни как-то помешает работе нашего бизнеса“, – заявил Г. Палуцкас в интервью порталу Verslo žinios.

„Те, кто будет инвестировать в повышение продуктивности, в инновации, в повышение производительности, точно никак не почувствуют того возможного бремени от этого (дополнительного – ELTA) 1 процента – потому что у них будут льготы и оговорки за счет вычетов из налогооблагаемого дохода“, – добавил политик.

По словам премьер-министра, потеря доходов предприятий будет амортизирована за счет сохранения принципа облегчения инвестиционных проектов, а также в планах более четкое определение научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности (НИОКР). По мнению Г. Палуцкаса, предприятиям, реализующим такую деятельность, может быть разрешено вычитать из налогооблагаемой прибыли расходы, втрое превышающие фактические.

„Для этого нужны дополнительные разъяснения от Научного совета и Государственной налоговой инспекции о том, как это применять, потому что пока финансисты предприятий боятся применять это положение именно из-за недостаточной определенности“, – пояснил политик.

Как заверил Г. Палуцкас, изменения будут направлены на создание более справедливой и добросовестной налоговой системы.

„Будет предпринята попытка реализовать так называемый годовой принцип налогообложения доходов из различных источников. Потому что мы четко видим, и здесь есть информация (Государственной – ELTA) налоговой инспекции по структуре доходов – те лица, которые зарабатывают из различных источников, (...) их доходы очень значительны, они платят меньшую пропорциональную часть подоходного налога с населения, чем, скажем, жители со средними доходами“, – подчеркнул политик.

Сейм принял закон о Фонде государственной обороны, в котором, помимо повышения ставки налога на прибыль, предусмотрено повышение акцизов на алкоголь, табачные изделия, а также компоненты безопасности и CO2 для всех видов топлива.

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