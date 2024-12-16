Премьер не исключает вероятности повышения налога на прибыль для крупных предприятий до 17%

Весной Сейм принял пакет налогов для укрепления национальной обороны, согласно которому налог на прибыль предприятий в следующем году будет повышен с нынешних 15 проц. на один процент. Льготная ставка налога на прибыль малых предприятий также повышается с 5 до 6 проц.

„Что касается налога на прибыль юридических лиц, то я не вижу ничего критичного или драматичного, если будет добавлен один процент к тем уже вступающим в силу 16 проц. Думаю, что это действительно по сути ни навредит конкурентоспособности, ни как-то помешает работе нашего бизнеса“, – заявил Г. Палуцкас в интервью порталу Verslo žinios.