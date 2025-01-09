Премьер: мы оценим влияние повышения акцизов на цены на топливо, их рост не должен стать катастрофой для транспортной системы

„Цель как Евросоюза, так и Литвы – отказаться от зависимости от ископаемого топлива и перейти на альтернативные источники. Но это не должно стать катастрофой для транспортной системы. Поэтому при принятии законодательных изменений и обязательств необходимо оценить, насколько транспортная система способна к трансформации. И точно так же, чтобы растущий акциз не раздувал инфляцию критически важных потребительских товаров“, - пояснил Палуцкас журналистам в Правительстве в среду.

„Ситуация отслеживается, и после первого квартала мы проанализируем влияние повышения акцизов на потребление и закупки топлива в Литве и соседних государствах“, - добавил он.