Премьер: мы оценим влияние повышения акцизов на цены на топливо, их рост не должен стать катастрофой для транспортной системы

„Цель как Евросоюза, так и Литвы – отказаться от зависимости от ископаемого топлива и перейти на альтернативные источники. Но это не должно стать катастрофой для транспортной системы. Поэтому при принятии законодательных изменений и обязательств необходимо оценить, насколько транспортная система способна к трансформации. И точно так же, чтобы растущий акциз не раздувал инфляцию критически важных потребительских товаров“, - пояснил Палуцкас журналистам в Правительстве в среду.
„Ситуация отслеживается, и после первого квартала мы проанализируем влияние повышения акцизов на потребление и закупки топлива в Литве и соседних государствах“, - добавил он.
Так премьер-министр отреагировал на вопрос о позиции Ассоциации предприятий торговли нефтепродуктами Литвы о том, что акцизы на топливо не помогут собрать больше средств в госбюджет, и чтобы стимулировать международных перевозчиков заправляться топливом в Литве, необходимо создать систему, которая позволила бы таким перевозчикам вернуть часть уплаченного акциза.
В Минфине подсчитали, что с начала 2025 года топливо подорожало из-за введения CO2-компонента, с учетом которого общий рост акцизов на бензин ожидается на уровне 10,1%, на дизельное топливо – 26,7%, а на дизельное топливо, маркированное для сельскохозяйственных и рыболовных целей, – 41,7%. По оценке ведомства, акцизы на сжиженный нефтяной газ, используемый в автомобилях, вырастут примерно на 22%.
По данным министерства, в 2025 году из-за налоговых факторов 1 литр бензина может подорожать примерно на 0,06 евро, 1 литр дизельного топлива – примерно на 0,13 евро, 1 литр маркированного дизельного топлива сельскохозяйственных и рыболовных целей – примерно на 0,03 евро, а сжиженный автомобильный газ – примерно на 0,04 евро.