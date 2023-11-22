Премьер-министры Литвы и Южной Кореи обсудили укрепление двусторонних отношений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Ингрида Шимоните в среду провела телефонный разговор с премьер-министром Республики Корея Ханом Доксу. В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений между государствами, возможности развития экономического сотрудничества, а также важность поддержки Украины, сообщает правительство.

"Не имея привилегии безопасного соседства, наши государства очень хорошо понимают, насколько важно в это время укреплять сотрудничество демократий. Мы рады активизации отношений, диалогу единомышленников и надеемся, что это только начало еще более тесных отношений между Литвой и Южной Кореей", - сказала премьер-министр И. Шимоните.

Премьер подчеркнула, что по мере укрепления партнерства между Литвой и Южной Кореей важно наполнять его конкретными деловыми, инвестиционными и другими проектами.

В ходе беседы также была представлена ​​кандидатура Южной Кореи на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2030 в Пусане, указывает правительство.

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