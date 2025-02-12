Премьер-министр – за предложение консерваторов увеличить доходы на оборону за счет продажи неиспользуемых государственных земель

По предложению депутата Сейма Казиса Старкявичюса, дополнительно 2 млрд евро можно было бы выручить за счет продажи без аукциона государственных сельскохозяйственных участков площадью до 10 гектаров и части лесной территории.

„Я определенно поддерживаю это предложение, потому что определенные части или участки государственной земли действительно могут быть выкуплены (...) путем присоединения их к более крупным участкам – это позволило бы как более эффективно управлять этим земельным фондом, так и пополнить оборонный фонд“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду.