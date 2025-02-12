Премьер-министр – за предложение консерваторов увеличить доходы на оборону за счет продажи неиспользуемых государственных земель

По предложению депутата Сейма Казиса Старкявичюса, дополнительно 2 млрд евро можно было бы выручить за счет продажи без аукциона государственных сельскохозяйственных участков площадью до 10 гектаров и части лесной территории.
„Я определенно поддерживаю это предложение, потому что определенные части или участки государственной земли действительно могут быть выкуплены (...) путем присоединения их к более крупным участкам – это позволило бы как более эффективно управлять этим земельным фондом, так и пополнить оборонный фонд“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду.
По словам главы правительства, это одно из предложений, которое следует рассмотреть при изыскании дополнительных средств на оборону.
„Это хорошее решение, которое, вероятно, является заслугой (Сейма – ELTA) предыдущего срока“, – сказал Г. Палуцкас.
Представители Союза Отечества – Христианских демократов Литвы предлагают собрать дополнительные средства на нужды обороны за счет задействования неиспользуемых государственных земель как в городах, так и в регионах. Избранный председатель партии Лауринас Кащюнас утверждает, что государство должно думать о долгосрочных и устойчивых решениях финансирования, поскольку поддержание обороноспособности обойдется примерно в 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предлагает предоставить землевладельцам возможность выкупа промежуточных земельных участков площадью до 4 соток. По его подсчетам, только за счет продажи этих участков в Вильнюсе государство могло бы выручить около 1 млрд евро.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.