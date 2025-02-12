2025.02.12 15:33

Премьер-министр – за предложение консерваторов увеличить доходы на оборону за счет продажи неиспользуемых государственных земель

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас поддерживает предложение консерваторов о сборе дополнительных доходов на оборону за счет продажи неиспользуемых государственных земель.

По предложению депутата Сейма Казиса Старкявичюса, дополнительно 2 млрд евро можно было бы выручить за счет продажи без аукциона государственных сельскохозяйственных участков площадью до 10 гектаров и части лесной территории.

„Я определенно поддерживаю это предложение, потому что определенные части или участки государственной земли действительно могут быть выкуплены (...) путем присоединения их к более крупным участкам – это позволило бы как более эффективно управлять этим земельным фондом, так и пополнить оборонный фонд“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в среду.

По словам главы правительства, это одно из предложений, которое следует рассмотреть при изыскании дополнительных средств на оборону.

„Это хорошее решение, которое, вероятно, является заслугой (Сейма – ELTA) предыдущего срока“, – сказал Г. Палуцкас.

Представители Союза Отечества – Христианских демократов Литвы предлагают собрать дополнительные средства на нужды обороны за счет задействования неиспользуемых государственных земель как в городах, так и в регионах. Избранный председатель партии Лауринас Кащюнас утверждает, что государство должно думать о долгосрочных и устойчивых решениях финансирования, поскольку поддержание обороноспособности обойдется примерно в 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предлагает предоставить землевладельцам возможность выкупа промежуточных земельных участков площадью до 4 соток. По его подсчетам, только за счет продажи этих участков в Вильнюсе государство могло бы выручить около 1 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.

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