Премьер-министр в среду обсудит с президентом отставку министра образования

Такая встреча глав включена в официальную повестку дня президента.
На фоне продолжающихся проблем, связанных с промежуточными экзаменами в одиннадцатом классе, во вторник министр Г. Якштас объявил о повторной подаче премьер-министру заявления об отставке.
"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы в принятии решений и реализации решений, в которые сами верим. Мне уже неоднократно приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я сам не принимал. Больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", – заявил во вторник Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС), вскоре после подачи заявления об отставке премьер-министру.
В Офисе президента такой шаг расценили как "единственно правильное решение".
"По мнению президента, это единственно правильное решение в данной ситуации, до которой была доведена система образования", – заявили в комментарии коммуникационной группы президента для Elta.
На волне возмущения из-за ненадлежаще подготовленных заданий для промежуточных экзаменов для одиннадцатиклассников министр Г. Якштас еще в середине марта подал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. Однако тогда глава правительства решила его не подписывать.
Г. Якштас был назначен министром летом прошлого года, после того как тогдашний министр Юргита Шюгждинене подала в отставку на фоне скандала с нецелевым использованием канцелярских денежных средств, выделяемых на деятельность депутатов муниципальных советов.