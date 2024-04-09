Премьер-министр в следующую среду организует еще одну встречу по вопросу финансирования обороны

Встреча в правительстве пройдет 17 апреля, это подтвердила агентству Elta руководитель канцелярии премьер-министра Ева Скарялите. По ее словам, на встречу приглашены представители политических партий, бизнеса и Ассоциации самоуправлений Литвы.

В середине марта оппозиционные партии отказались участвовать в организуемой И. Шимоните встрече по вопросу финансирования обороны. Представители оппозиционных политических сил тогда заверили, что нет смысла участвовать в обсуждениях до тех пор, пока не будет назначен новый министр национальной обороны. Кроме того, представители меньшинства были обеспокоены заявлениями бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса о возможной коррупции в сфере обороны.