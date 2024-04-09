Премьер-министр в следующую среду организует еще одну встречу по вопросу финансирования обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В следующую среду премьер-министр Ингрида Шимоните приглашает представителей политических партий и бизнеса принять участие в третьей встрече, посвященной увеличению расходов на оборону Литвы.

Встреча в правительстве пройдет 17 апреля, это подтвердила агентству Elta руководитель канцелярии премьер-министра Ева Скарялите. По ее словам, на встречу приглашены представители политических партий, бизнеса и Ассоциации самоуправлений Литвы.

В середине марта оппозиционные партии отказались участвовать в организуемой И. Шимоните встрече по вопросу финансирования обороны. Представители оппозиционных политических сил тогда заверили, что нет смысла участвовать в обсуждениях до тех пор, пока не будет назначен новый министр национальной обороны. Кроме того, представители меньшинства были обеспокоены заявлениями бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса о возможной коррупции в сфере обороны.

Тем не менее, представители оппозиционных партий уверяют, что готовы вернуться к обсуждению вопроса финансирования обороны.

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