Премьер-министр: только Литве для защиты кабелей потребуются инвестиции в размере до 34 млн евро

„Реальная потребность, которая была подсчитана сегодня, только с литовской стороны составит около 32-34 млн евро, исходя из того, что мы имеем сегодня, какова ситуация“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в воскресенье.
По его словам, часть этой суммы могло бы покрыть финансирование Европейского союза (ЕС), а оставшуюся часть в течение определенного периода времени могла бы покрыть сама Литва, если впоследствии эти деньги удастся вернуть через европейские механизмы.
„Это скорее вопрос денежных потоков, но политическое решение необходимо как можно скорее“, - утверждает политик.
По словам Г. Палуцкаса, более 30 млн евро будет выделено на меры безопасности, технологические решения и строительство новых линий, которые помогут справиться с большими колебаниями цен на электроэнергию после отключения оставшихся кабелей.
В начале февраля в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель Латвийского государственного радио и телецентра (LVRTC) на участке между Вентспилсом и Готландом. Латвийская полиция возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса за умышленное уничтожение и повреждение имущества и сети электронной связи общего пользования.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.