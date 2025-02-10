Премьер-министр: только Литве для защиты кабелей потребуются инвестиции в размере до 34 млн евро

„Реальная потребность, которая была подсчитана сегодня, только с литовской стороны составит около 32-34 млн евро, исходя из того, что мы имеем сегодня, какова ситуация“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в воскресенье.

По его словам, часть этой суммы могло бы покрыть финансирование Европейского союза (ЕС), а оставшуюся часть в течение определенного периода времени могла бы покрыть сама Литва, если впоследствии эти деньги удастся вернуть через европейские механизмы.

„Это скорее вопрос денежных потоков, но политическое решение необходимо как можно скорее“, - утверждает политик.