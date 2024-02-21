Премьер-министр Шимоните за день собрала необходимые подписи для участия в президентских выборах

В среду, после того как большинству кандидатов раздали листы для сбора подписей и разрешили избирателям оставлять подписи электронным способом, к вечеру того же дня политик собрала необходимые 20 тыс. подписей.
Правда, в отличие от других кандидатов, И. Шимоните собирала подписи только онлайн.
Дайнюс Жалимас, выдвинутый Партией свободы, на данный момент набрал 8,2 тыс. онлайн-голосов.
Со среды сбор подписей избирателей также начали Гитанас Науседа, Игнас Вегеле, Гедримас Еглинскас, Андрюс Мазуронис, Аурелиюс Верига, Ремигиюс Жемайтайтис, Эдуардас Вайткус и Валдас Туткус.
Г. Науседа, на второй срок, на данный момент собрал около 2,5 тыс. онлайн-подписей.
В 2019 году действующий глава страны Г. Науседа, баллотируясь на пост президента, собрал подписи избирателей за два с половиной дня, а И. Шимоните – в первый день.
Наименьшее количество электронных подписей пока получили А. Мазуронис и В. Туткус.
ELTA напоминает, что Главная избирательная комиссия (ГИК) на данный момент выдала листы для подписей избирателей десяти кандидатам.
Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст листы для сбора подписей после подачи ими заявительных документов. Сделать это они смогут до вечера 8 марта. Среди них Зенонас Андруленас, Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус и Жильвинас Трейгис.
Кандидаты в президенты должны будут собрать не менее 20 тыс. подписей до 28 марта. Они смогут сделать это как в бумажном, так и в электронном виде.
В дальнейшем ГИК проверит эти подписи вместе со сведениями, указанными в заявительных документах кандидатов, и примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах
Это должно будет произойти не позднее 11 апреля.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.