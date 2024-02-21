Премьер-министр Шимоните за день собрала необходимые подписи для участия в президентских выборах

В среду, после того как большинству кандидатов раздали листы для сбора подписей и разрешили избирателям оставлять подписи электронным способом, к вечеру того же дня политик собрала необходимые 20 тыс. подписей.

Правда, в отличие от других кандидатов, И. Шимоните собирала подписи только онлайн.

Дайнюс Жалимас, выдвинутый Партией свободы, на данный момент набрал 8,2 тыс. онлайн-голосов.

Со среды сбор подписей избирателей также начали Гитанас Науседа, Игнас Вегеле, Гедримас Еглинскас, Андрюс Мазуронис, Аурелиюс Верига, Ремигиюс Жемайтайтис, Эдуардас Вайткус и Валдас Туткус.

Г. Науседа, на второй срок, на данный момент собрал около 2,5 тыс. онлайн-подписей.

В 2019 году действующий глава страны Г. Науседа, баллотируясь на пост президента, собрал подписи избирателей за два с половиной дня, а И. Шимоните – в первый день.