Премьер-министр: предложим облагать налогом недвижимость на одного человека от 50 000 евро, на семью – от 100 000 евро

„Правительство примет постановление на следующей неделе в среду и внесет налоговый пакет в Сейм“, — заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после заседания коалиционного совета.
По его словам, на заседании были затронуты все налоговые вопросы, но основной спор разгорелся вокруг изменений налогообложения недвижимости.
„Мы обсудили, что будет предложение о повышении порога налога на недвижимость до 50 000 евро на человека и до 100 000 евро на семью“, — заверил премьер-министр.
Следует отметить, что это будет не единственное новое предложение, включенное в поправки к налогу на недвижимость. По словам Палуцкаса, Сейму также будет предложено разрешить муниципалитетам самостоятельно принимать решения о пределах налога на недвижимость.
Если муниципалитет не примет альтернативного решения, то там будут применяться минимальные ставки налогообложения, установленные Сеймом.
„В тех случаях, когда муниципалитет не примет решения, будут применяться установленные пороговые значения. В конечном итоге, принимая решение, муниципалитет также должен будет подсчитать, какими будут потери для муниципального бюджета в случае применения того или иного порогового значения“, — сказал премьер-министр.
По его словам, такая модель позволит муниципалитетам более гибко реагировать на конкретную ситуацию в своем регионе.
„Кроме того, будет предложение о предоставлении муниципалитетам права устанавливать собственные границы налога на недвижимость и освобождать от уплаты налога того или иного владельца недвижимости на основе статуса социальной помощи и подобных вещей. Муниципалитет, будучи ближе всего к людям, сможет лучше всего решать и предвидеть, какой налог на недвижимость и по какой ставке надо применять“, — утверждал Палуцкас.
Напомним, что Министерство финансов зарегистрировало проекты налоговой реформы в Сейме и обсуждает их с партнерами.