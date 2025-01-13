Премьер-министр: празднующий День победы вице-министр может оставаться на своем посту

„Я доверяю министру финансов. Если министр доверяет вице-министру, то, видимо, он может оставаться на своем посту. Конечно, то, что он делает дома и какие у него культурные особенности празднования разных дат, мог бы дома и оставить, ведь главное, видимо, какую пользу он принесет Литве на посту вице-министра“, – сказал в понедельник Палуцкас.

По его словам, если министру нужно провести урок исторической памяти, то найдется кому это сделать.

„Но на сегодняшний день у меня на самом деле нет никаких сомнений в его лояльности к Литве и на самом деле он достаточно компетентен для того, чтобы занимать пост вице-министра“, – сказал премьер.