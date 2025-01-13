2025.01.13 11:27

Премьер-министр: празднующий День победы вице-министр может оставаться на своем посту

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Гинтаутас Палуцкас и Валентин Гаврилов
Гинтаутас Палуцкас и Валентин Гаврилов
ФОТО: Екатерина Орлова | Delfi

По мнению премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса, отмечающий 9 мая (так называемый День победы) вице-министр финансов социал-демократ Валентин Гаврилов, может оставаться на своем посту. Правда, по его словам, было бы лучше, если бы особенности празднования разных дат вице-министр оставил дома.

„Я доверяю министру финансов. Если министр доверяет вице-министру, то, видимо, он может оставаться на своем посту. Конечно, то, что он делает дома и какие у него культурные особенности празднования разных дат, мог бы дома и оставить, ведь главное, видимо, какую пользу он принесет Литве на посту вице-министра“, – сказал в понедельник Палуцкас.

По его словам, если министру нужно провести урок исторической памяти, то найдется кому это сделать.

„Но на сегодняшний день у меня на самом деле нет никаких сомнений в его лояльности к Литве и на самом деле он достаточно компетентен для того, чтобы занимать пост вице-министра“, – сказал премьер.

Несколько лет назад Гаврилов в фейсбуке делился поздравлениями по случаю 9 мая (День победы в России). В социальных сетях это вызвало возмущение, но Гаврилов ответил, что будет отмечать этот день и в будущем.

Valentinas Gavrilovas kairėje

„В нашей семье это всегда был важный день, но мне понятен нынешний акцент. Надо сохранить уважение к моим дедушкам, родственникам, которые погибли на этой войне, мы стараемся сохранить эту традицию“, – сказал вице-министр.

В России День победы над нацистской Германией празднуют 9 мая. Для Литвы - это начало 50-летней советской оккупации.

„Я это понимаю и с учетом нынешнего геополитического контекста,бы могли заметить, что и в Facebook я не делюсь поздравлениями, учитываю мнение жителей Литвы, которых это раздражает, если можно так сказать“, – сказал политик.

Президентская служба отметила, что заявления вице-министра, что он будет отмечать 9 мая, ничем нельзя оправдать.

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