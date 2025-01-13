Премьер-министр: празднующий День победы вице-министр может оставаться на своем посту

„Я доверяю министру финансов. Если министр доверяет вице-министру, то, видимо, он может оставаться на своем посту. Конечно, то, что он делает дома и какие у него культурные особенности празднования разных дат, мог бы дома и оставить, ведь главное, видимо, какую пользу он принесет Литве на посту вице-министра“, – сказал в понедельник Палуцкас.
По его словам, если министру нужно провести урок исторической памяти, то найдется кому это сделать.
„Но на сегодняшний день у меня на самом деле нет никаких сомнений в его лояльности к Литве и на самом деле он достаточно компетентен для того, чтобы занимать пост вице-министра“, – сказал премьер.
Несколько лет назад Гаврилов в фейсбуке делился поздравлениями по случаю 9 мая (День победы в России). В социальных сетях это вызвало возмущение, но Гаврилов ответил, что будет отмечать этот день и в будущем.
„В нашей семье это всегда был важный день, но мне понятен нынешний акцент. Надо сохранить уважение к моим дедушкам, родственникам, которые погибли на этой войне, мы стараемся сохранить эту традицию“, – сказал вице-министр.
В России День победы над нацистской Германией празднуют 9 мая. Для Литвы - это начало 50-летней советской оккупации.
„Я это понимаю и с учетом нынешнего геополитического контекста,бы могли заметить, что и в Facebook я не делюсь поздравлениями, учитываю мнение жителей Литвы, которых это раздражает, если можно так сказать“, – сказал политик.
Президентская служба отметила, что заявления вице-министра, что он будет отмечать 9 мая, ничем нельзя оправдать.