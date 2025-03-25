Премьер-министр: повышение налога на прибыль не станет "драматичным"

„Пока не гарантированно. Это будет гарантированно, когда мы обсудим с общественностью и бизнес-сообществом. И тогда представим эти проекты. Это принципы честного диалога“, – сказал премьер-министр.

Однако, по словам премьер-министра, пока не гарантированно, что налог на прибыль будет повышен до 17 проц.

„Видимо, можно было бы сбалансировать определенные потери бизнеса с получаемыми выгодами. Но это мы обсудим с бизнес-сообществом“, – сказал он.

„Существует общее мнение, что повышение налога на прибыль юрлиц на 1 проц. точно не будет драматичным. А учитывая, что дополнительно предлагаются льготы, такие как мгновенный вычет инвестиций в недвижимость и тому подобное“, – заявил Г. Палуцкас во вторник по итогам заседания коалиционного совета.

Союз демократов „Во имя Литвы“ также поддерживает повышение налога на прибыль, заявил староста этой политической фракции в Сейме Линас Кукурайтис.

„Согласовано, что налог на прибыль на 1 процентный пункт. Это означает, что будет применяться налог на прибыль в размере 17 проц.“, – сказал Л. Кукурайтис.

Г. Палуцкас: дополнительно собранные средства будут направляться не только на оборону

Между тем, Г. Палуцкас пояснил, что средства, собранные после налоговых изменений, будут использоваться не только на нужды обороны. По его словам, в средствах нуждаются также сферы здравоохранения, образования, культуры и инфраструктуры, а в будущем деньги потребуются и для обслуживания долга Литвы.