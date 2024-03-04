Премьер-министр Польши: обращусь к Сейму Польши насчет санкций на российскую и белорусскую сельхозпродукцию

"Минуту назад я сообщил премьер-министру, что сегодня обращусь к маршалу польского Сейма по поводу введения санкций на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию", – заявил Д. Туск в понедельник после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.
"Хотелось бы, чтобы ЕС сообща принял решения по санкциям против российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Речь идет не только об ужесточении санкций из-за нападения на Украину и сотрудничества Беларуси с Россией, но и об усилении защиты аграрного сектора Литвы и Польши", – прокомментировал он.
Премьер-министр Польши подчеркнул, что одной из главных задач ЕС должно стать блокирование экспорта российской и белорусской сельхозпродукции.
"Рынки действительно ощущают большое давление из-за войны. И, вне всякого сомнения, одна из главных задач – это блокирование экспорта из России и Беларуси в страны, которые традиционно были получателями этой продукции", – заявил он.
И. Шимоните поддерживает идею Д. Туска об ограничении российской и белорусской сельхозпродукции, поскольку это способ снизить возможность этих стран получать прибыль от европейских рынков. Однако она подчеркнула, что это должно быть совместное решение стран ЕС, иначе Москва найдет пути обхода подобных ограничений.
"Мое мнение по поводу ограничений такое же, как у премьер-министра Польши – лучше, чтобы это было решение ЕС. Такую инициативу Литва поддержит без сомнений. Потому что, когда это делают отдельные страны, всегда можно найти еще одну лазейку для перевозки, и мы убеждены в этом на основании предыдущих прецедентов", – прокомментировала И. Шимоните.
"Мы всегда за максимальное число санкций против России и Беларуси и сокращение их возможностей получать прибыль от ЕС, поэтому мы, без сомнения, поддержим такую инициативу", – подчеркнула она.