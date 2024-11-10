Премьер-министр оценила новую коалицию: будущая власть решила заранее вырезать мораль

„Кем после этой коалиции с трусливым лжецом, нарушившим присягу и в своей клоаке социальных сетей ругающим левых, на фоне помещиков с площади Даукантаса, разглагольствующих об „изменении риторики“, придется называть тех, кто в политической системе Литвы являются левоцентристами, я не знаю“, – заметила она, имея в виду прославившегося антисемитскими заявлениями лидера „Зари Немана“ Жемайтайтиса.

„Не мошенничество Блинкявичюте будет самой яркой особенностью этой „невысокомерной, сплачивающей и прислушивающейся власти“. Будущие правящие, которые на протяжении четырех лет поучали СО-ХДЛ и партнеров, читали им морали, сами решили вырезать мораль заранее. Чтобы ничто не болело и не мешало“, – писала в социальной сети Facebook Шимоните.

Политика удивляет и то, что в данной ситуации молчат молодые социал-демократы.

„Что касается соцдемовской конъюнктуры и разномастных политических туристов - у меня иллюзий нет. Но вот молодые левые своим молчанием поражают. Правда, у тех, что были почти сто лет назад, в названии тоже было social. Так. может, поэтому с ними все ок. Тем более, что трусливый лжец, нарушивший клятву, недавно сказал, что он „левый“, – не жалела критики премьер.

Что касается состава новых правящих, Шимоните порадовалась, что, несмотря на разные разногласия, возникшие в последнее время, работа с Движением либералов и Партией свободы ничем не напоминала то, что можно ждать от новой власти.