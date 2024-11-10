Премьер-министр оценила новую коалицию: будущая власть решила заранее вырезать мораль

„Не мошенничество Блинкявичюте будет самой яркой особенностью этой „невысокомерной, сплачивающей и прислушивающейся власти“. Будущие правящие, которые на протяжении четырех лет поучали СО-ХДЛ и партнеров, читали им морали, сами решили вырезать мораль заранее. Чтобы ничто не болело и не мешало“, – писала в социальной сети Facebook Шимоните.
„Кем после этой коалиции с трусливым лжецом, нарушившим присягу и в своей клоаке социальных сетей ругающим левых, на фоне помещиков с площади Даукантаса, разглагольствующих об „изменении риторики“, придется называть тех, кто в политической системе Литвы являются левоцентристами, я не знаю“, – заметила она, имея в виду прославившегося антисемитскими заявлениями лидера „Зари Немана“ Жемайтайтиса.
Политика удивляет и то, что в данной ситуации молчат молодые социал-демократы.
„Что касается соцдемовской конъюнктуры и разномастных политических туристов - у меня иллюзий нет. Но вот молодые левые своим молчанием поражают. Правда, у тех, что были почти сто лет назад, в названии тоже было social. Так. может, поэтому с ними все ок. Тем более, что трусливый лжец, нарушивший клятву, недавно сказал, что он „левый“, – не жалела критики премьер.
Что касается состава новых правящих, Шимоните порадовалась, что, несмотря на разные разногласия, возникшие в последнее время, работа с Движением либералов и Партией свободы ничем не напоминала то, что можно ждать от новой власти.
„Вчера как никогда прежде я ясно поняла, как меня любит Бог, который никогда не ставил меня перед таким жутким выбором. Может потому, что знает, что я выбрала бы. Спасибо вдвойне коллегам и партнерам по коалиции, „разбивание тарелок“ - было поэзией, по сравнению с нынешней риторикой этих господ“, – прибавила Шимоните.
Напомним, что 8 ноября кандидат соцдемов в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правящую коалицию будут формировать три партии – социал-демократы, демократический союз „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.
Такая коалиция располагает 86 из 141 мандата.
Перед выборами лидеры соцдемов утверждали, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна.