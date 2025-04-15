Премьер-министр о возможном возобновлении отношений с Китаем: не пойдем на уступки и извинения

„Если Китай направляет своего посла на дипломатические переговоры, мы направляем своего. Я много раз говорил, что нет необходимости идти на какие-либо уступки или извинения. Это просто нормальное, доброжелательное сотрудничество в улучшении двусторонних отношений“, — заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме во вторник.

„Мы ничем жертвовать не станем. Потому что уважительные двусторонние отношения не основаны на жертвах или требованиях извинений“, — сказал он, когда его спросили, будет ли изменено название тайваньского представительства в интересах улучшения отношений.