2025.04.15 12:09

Премьер-министр о возможном возобновлении отношений с Китаем: не пойдем на уступки и извинения

 
Elta
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Несмотря на желание Литвы восстановить отношения с Пекином, название тайваньской представительства не будет „принесено в жертву“ ради этого, заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. По его словам, двусторонние отношения Литвы и Китая не должны основываться на уступках.

„Если Китай направляет своего посла на дипломатические переговоры, мы направляем своего. Я много раз говорил, что нет необходимости идти на какие-либо уступки или извинения. Это просто нормальное, доброжелательное сотрудничество в улучшении двусторонних отношений“, — заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме во вторник.

„Мы ничем жертвовать не станем. Потому что уважительные двусторонние отношения не основаны на жертвах или требованиях извинений“, — сказал он, когда его спросили, будет ли изменено название тайваньского представительства в интересах улучшения отношений.

Во вторник лидер фракции „Заря НеманаРемигиюс Жемайтайтис заявил, что для восстановления отношений между Китаем и Литвой необходимо изменить название тайваньского представительства. По словам политика, восстановление таких отношений необходимо, поскольку из-за пошлин США Евросоюз (ЕС) и Китай будут укреплять экономические отношения.

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