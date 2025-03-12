Премьер-министр о налоге на недвижимость: точно не будет планки в 20 000 евро

„Первоначальные предложения Минфина придется корректировать. Потому что моделирование налога на недвижимость было сделано на основе старых карт стоимости. Это – карты стоимости от Центра реестров за 2021 год. Сейчас пройдут новые оценки“, – сказал Г. Палуцкас в интервью порталу Delfi.
„Точно не будет планки в 20 тыс. евро“, – подчеркнул он.
Несмотря на то, что предыдущим правительствам не удалось ввести всеобщий налог на недвижимость, премьер-министр считает, что на этот раз политической воли в Сейме будет достаточно.
„Верю, что мы примем правильное решение и что у Сейма будет достаточно воли для этого“, – сказал премьер-министр.
„В этом месте я не вижу ничего радикального и драконовского“, – заверил он.
Кроме того, Г. Палуцкас напомнил, что это и другие предложенные налоговые изменения должны быть реализованы, если Литва хочет получить сотни миллионов евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF).
„В добавок мы выполним обязательства по RRF. (...) В настоящее время у нас есть риск, что мы не получим от 400 млн евро до 1,2 млрд. евро, в зависимости от того, как удастся выполнять обязательства“, – сказал Г. Палуцкас.
Первоначальные предложения по налоговым изменениям уже обсуждались на коалиционном совете, состоящем из представителей правящих партий.
Планируется, что доходы населения в размере менее 60-ти годовых средних заработных плат (СЗП), будут облагаться ПНС по ставке 32 проц., меньше этой суммы – по ставке в 20 проц. отдельно за трудовые доходы, доходы от индивидуальной деятельности и иные доходы.
Одно из предложений — повысить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 9 до 12 проц. для некоторых продуктов и услуг. Предлагается снизить размер планки налогообложения недвижимости со 150 тыс. до 20 тыс. евро.
Налог на прибыль предлагается увеличить на 2 процентных пункта: для крупных компаний – с 16 до 18 проц., а льготную ставку – с 6 до 8 проц.
Для финансирования обороны предлагается ввести налог на сладкие напитки, который составит 7,4 евро за 100 литров или 21 евро за 100 литров в зависимости от содержания сахара. Еще один предлагаемый налог для финансирования обороны – 5-процентный налог по страхованию, иному нежели страхование жизни, когда страхование не связано с экономической деятельностью, а если оно связано – 10-процентный налог.