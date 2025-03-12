Премьер-министр о налоге на недвижимость: точно не будет планки в 20 000 евро

„В этом месте я не вижу ничего радикального и драконовского“, – заверил он.

„Верю, что мы примем правильное решение и что у Сейма будет достаточно воли для этого“, – сказал премьер-министр.

Несмотря на то, что предыдущим правительствам не удалось ввести всеобщий налог на недвижимость, премьер-министр считает, что на этот раз политической воли в Сейме будет достаточно.

„Точно не будет планки в 20 тыс. евро“, – подчеркнул он.

„Первоначальные предложения Минфина придется корректировать. Потому что моделирование налога на недвижимость было сделано на основе старых карт стоимости. Это – карты стоимости от Центра реестров за 2021 год. Сейчас пройдут новые оценки“, – сказал Г. Палуцкас в интервью порталу Delfi.

Кроме того, Г. Палуцкас напомнил, что это и другие предложенные налоговые изменения должны быть реализованы, если Литва хочет получить сотни миллионов евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF).

„В добавок мы выполним обязательства по RRF. (...) В настоящее время у нас есть риск, что мы не получим от 400 млн евро до 1,2 млрд. евро, в зависимости от того, как удастся выполнять обязательства“, – сказал Г. Палуцкас.

Первоначальные предложения по налоговым изменениям уже обсуждались на коалиционном совете, состоящем из представителей правящих партий.