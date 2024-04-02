Премьер-министр Нидерландов прибудет в Литву: лидеры стран ЕС обсудят повестку нового политического цикла

 
ELTA
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ES vėliava
ES vėliava
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник прибудет с двусторонним визитом в Литву. В столицу также прибудут председатель Европейского совета (Евросовет) Шарль Мишель и лидеры трех других стран Евросоюза (ЕС).

Как сообщили в Офисе президента, премьер-министр Нидерландов М. Рютте вместе с лидером страны Гитанасом Науседой обсудят оборону и безопасность, укрепление восточного фланга НАТО, помощь Украине и текущие вопросы ЕС.

Между тем, во вторник вечером, в Президентском дворце Г. Науседа примет председателя Евросовета и лидеров Нидерландов, Швеции, Чехии и Болгарии – состоится дискуссия о приоритетах нового политического цикла ЕС, который начнется после выборов в Европейский парламент (ЕП) в июне сего года.

Обсуждения по этому вопросу также пройдут в апреле в Варшаве, Риме и Бухаресте.

М. Рютте стремится сменить Йенса Столтенберга на посту главы Альянса НАТО. Чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО, премьер-министр Нидерландов должен получить одобрение всех государств-членов. М. Рютте пользуется твердой поддержкой со стороны Великобритании, Германии и США. Однако Будапешт заявил, что не поддержит премьер-министра Нидерландов, который раскритиковал венгерское правительство.

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