Премьер-министр Нидерландов прибудет в Литву: лидеры стран ЕС обсудят повестку нового политического цикла

Как сообщили в Офисе президента, премьер-министр Нидерландов М. Рютте вместе с лидером страны Гитанасом Науседой обсудят оборону и безопасность, укрепление восточного фланга НАТО, помощь Украине и текущие вопросы ЕС.

Между тем, во вторник вечером, в Президентском дворце Г. Науседа примет председателя Евросовета и лидеров Нидерландов, Швеции, Чехии и Болгарии – состоится дискуссия о приоритетах нового политического цикла ЕС, который начнется после выборов в Европейский парламент (ЕП) в июне сего года.

Обсуждения по этому вопросу также пройдут в апреле в Варшаве, Риме и Бухаресте.