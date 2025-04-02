Премьер-министр не хочет превращать операцию в Пабраде в аргумент для переговоров с США: поведение было естественным

„Я бы не хотел превращать естественную доброжелательность общества, институтов и частного сектора в какой-то рациональный или осязаемый инструмент для ведения переговоров по другим эпизодам дипломатических или международных отношений. Это красивое, естественное поведение, которое, безусловно, не было омрачено никакими рациональными расчетами того, во сколько нам это обойдется или получим ли мы еще один батальон“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в среду.