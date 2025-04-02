Премьер-министр не хочет превращать операцию в Пабраде в аргумент для переговоров с США: поведение было естественным

„Я бы не хотел превращать естественную доброжелательность общества, институтов и частного сектора в какой-то рациональный или осязаемый инструмент для ведения переговоров по другим эпизодам дипломатических или международных отношений. Это красивое, естественное поведение, которое, безусловно, не было омрачено никакими рациональными расчетами того, во сколько нам это обойдется или получим ли мы еще один батальон“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в среду.
„Если это даст положительный эффект, то это будет совершенно естественно, а не потому, что мы заняли какую-то переговорную позицию и по этим причинам включились в спасательную операцию в том объеме, в котором мы это сделали“, - заверил он.
Поэтому, по словам премьер-министра, этим недельным межведомственным сотрудничеством можно гордиться.
„Я горжусь совместными, целенаправленными действиями наших учреждений – при решении этих вызовов никто из них не просил никакой авансовой оплаты, и не возникло никаких бюрократических препятствий“, - сказал Г. Палуцкас.
Со своей стороны, министр иностранных дел Кястутис Будрис намекнул журналистам в среду, что при переговорах о присутствии большего числа американских солдат в Литве успешная спасательная операция в Пабраде может стать весомым аргументом.
„Я думаю, это весомый аргумент. (...) Очевидно, что мы прекрасно сработали – и отреагировали очень серьезно, и сосредоточили обязанности разных учреждений одновременно“, - заявил К. Будрис журналистам в правительстве.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.
В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.