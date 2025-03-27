Премьер-министр называет отношения с Тайванем "замороженными": лучше звучало в заголовках, чем на практике

„Это сотрудничество (с Китаем) таково, что у нас практически нет дипломатических отношений. Что касается нашего экспорта, то за прошедший период он в некотором смысле восстановился. Что касается импорта, всё-таки цепочки поставок, получение сырья и тому подобное большинство наших предприятий уже реструктурировали в политически более предсказуемые страны“, – продолжил он.

„Что касается Тайваня, то наше практическое сотрудничество, видимо, заморожено, потому что ожидания были очень большие, но эти ожидания не реализованы. У нас нет ни многомиллиардного инвестиционного фонда, ни общих технологий в области полупроводников. Есть много чего, что, похоже, лучше звучало в заголовках, чем на практике“, – заявил Г. Палуцкас в программе Delfi „Бизнес-подход“.

Когда между Литвой и Китаем возникла дипломатическая напряженность из-за открытия тайваньского представительства в Вильнюсе, Пекин вытеснил Литву из своих цепочек поставок. По словам Г. Палуцкаса, в то время Литва в целом столкнулась с проблемами в экспорте, но всё осложнялось опасением иностранных инвесторов перед возможной реакцией Китая.

„Многие компании с иностранным капиталом, которые инвестировали сюда, опасались, что Китай не впустит их продукцию с некоторыми нашими компонентами. Этот вопрос в некоторой степени уже решился сам собой, риски были больше, чем они реализовались“, – сказал премьер-министр.