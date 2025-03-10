Премьер-министр: муниципалитеты должны "смелее" поднимать ставки налога на коммерческую недвижимость

„Остается сожалеть, что не все муниципалитеты пользуются этой возможностью пополнить бюджет (за счет доходов от налогообложения недвижимости – ELTA) и, например, приходится поднимать цены на билеты на общественный транспорт, хотя действительно есть много возможностей, по крайней мере в крупных городах, для сбора дополнительных доходов и реинвестирования их в инфраструктуру или на другие городские нужды“, – сказал Г. Палуцкас в зале заседаний Сейма, имея в виду решение столичного горсовета о повышении цен на проезд в общественном транспорте.