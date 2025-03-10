Премьер-министр: муниципалитеты должны "смелее" поднимать ставки налога на коммерческую недвижимость

„Остается сожалеть, что не все муниципалитеты пользуются этой возможностью пополнить бюджет (за счет доходов от налогообложения недвижимости – ELTA) и, например, приходится поднимать цены на билеты на общественный транспорт, хотя действительно есть много возможностей, по крайней мере в крупных городах, для сбора дополнительных доходов и реинвестирования их в инфраструктуру или на другие городские нужды“, – сказал Г. Палуцкас в зале заседаний Сейма, имея в виду решение столичного горсовета о повышении цен на проезд в общественном транспорте.
Депутат Артурас Зуокас поинтересовался у премьер-министра, планируется ли по-прежнему направлять доходы от измененного налога на недвижимость муниципалитетам, а не напрямую на нужды государственной обороны.
„Менять принцип, чтобы дополнительные доходы, собранные от недвижимости, поступали в госбюджет, точно не планируется“, – отметил в ответ Г. Палуцкас.
В настоящее время конкретная ставка налога на коммерческую недвижимость определяется муниципальными советами: минимальная ставка составляет 0,5 проц., максимальная — 3 проц. Совет, который не установил эту ставку за налоговый период 2020 года, она ниже минимальной или было принято решение об изменении уже установленных ставок за период 2020 года, должен применять ставку в размере 0,5 проц.
„И сегодня, муниципалитеты, видимо, имеют возможность принимать решение о налогообложении коммерческой недвижимости – это определенный отрезок применения тарифов, при котором может быть принято решение“, – пояснил Г. Палуцкас.
В предложениях Минфина для правящей коалиции говорится, что планка налога на недвижимость может быть снижена со 150 тыс. до 20 тыс. евро.
Премьер-министр не исключает, что в целях стимулирования муниципалитетов к принятию более смелых решений относительно поступлений от налога на недвижимость, нынешний нижний предел может быть повышен.
„Если бы муниципалитеты могли пополнить свои бюджеты, я думаю, они должны это сделать, потому что инфраструктурные, особенно европейские, фонды, похоже, очень скоро иссякнут, придется плыть за счет собственных усилий“, – добавил Г. Палуцкас.
Согласно новым предложениям, в зависимости от стоимости недвижимости будут применяться разные ставки – 0,2 проц. (от 20 тыс. евро), 0,5 проц. (от 150 до 300 тыс. евро), 1 проц. (от 300 тыс. евро) или 2 проц. (от 500 тыс. евро).
Как указано в документе, таким образом дополнительными плательщиками налога на недвижимость станут 760 тыс. человек, а налог сгенерирует 54 млн евро доходов.