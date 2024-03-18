Премьер-министр: министр образования подавал заявление об отставке

"Министр образования, может, в пятницу об этом не упоминал, но он пришел ко мне в восемь утра с заявлением об отставке", – сказала 18 марта Шимоните.

Однако, по ее словам, "министру достаточно здравомыслия для оценки того, что ситуация с проверкой неприятная".

"Я на самом деле сожалею в связи с этим. Мы долго говорили о том, готовы ли мы на этот эксперимент. Поскольку сами поняли, что это первый раз, может быть много неожиданного, поэтому предполагали, что недовольные оценкой дети смогут пересдать экзамены в следующем году, об этом было известно с самого начала", – сказала премьер.