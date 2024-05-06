Премьер-министр Литвы встретится с главами правительств стран Балтии и Германии

Как указано в сообщении правительства, на предстоящей встрече ожидается обсуждение вопросов региональной безопасности, поддержки защищающейся от российской агрессии Украины, актуальных тем повестки ЕС и вопросов сотрудничества между странами – в сферах безопасности, экономики, энергетических проектов и проектов сообщения стратегического значения.