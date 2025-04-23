2025.04.23 07:25

Премьер-министр Литвы встретился с директором шведского оборонно-промышленного гиганта SAAB

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Во вторник премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, находящийся с визитом в Стокгольме, встретился с Микаэлем Йоханссоном, гендиректором шведского оборонно-промышленного гиганта SAAB. В ходе встречи глава правительства выразил заинтересованность Литвы в более тесном сотрудничестве, которое включает не только закупки вооружения.

„Геополитическая реальность обязывает наш регион брать на себя большую ответственность за безопасность, делать больше, быстрее и сообща. Мы рассматриваем Швецию и Saab как давних, надежных, сильных партнеров и хотим вывести наше сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень“, — цитируется в сообщении премьер-министр.

По его словам, у Литвы имеется опыт создания совместных со странами-партнерами предприятий оборонной промышленности, и она готова его расширять путем реализации экономически рациональных проектов и обмена опытом и ответственностью.

Подчеркивается, что это позволит создавать более короткие и безопасные цепочки поставок и повысить сплоченность оборонной промышленности стран-союзников.

В июне прошлого года Литва подписала контракт со шведским производителем Saab на сумму около 147 млн евро на закупку мобильной системы ПВО малой дальности MSHORAD. В Литву она должна быть поставлена еще в этом году.

В октябре был подписан еще один контракт с Saab на сумму 130 млн евро. Согласно ему, вторая система должна быть поставлена ​​к 2029 году.

В заказ на мобильную систему ПВО малой дальности входят мобильные пусковые установки ракет, мобильные радиолокационные приборы и система контроля и управления (C2).

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