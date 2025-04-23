Премьер-министр Литвы встретился с директором шведского оборонно-промышленного гиганта SAAB

„Геополитическая реальность обязывает наш регион брать на себя большую ответственность за безопасность, делать больше, быстрее и сообща. Мы рассматриваем Швецию и Saab как давних, надежных, сильных партнеров и хотим вывести наше сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень“, — цитируется в сообщении премьер-министр.