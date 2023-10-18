Премьер-министр Литвы впервые посетит Армению с рабочим визитом

Как указывается в сообщении, целью рабочего визита премьер-министра является выражение поддержки Литвой демократической Армении, которая сталкивается с вызовами безопасности и гуманитарными вызовами и стремится к более тесному сотрудничеству с западными странами, а также диалогу, направленному на нормализацию и устойчивый и долгосрочный мир на Южном Кавказе.

Ожидается, что на запланированных встречах с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном И. Шимоните обсудит ситуацию с безопасностью в регионе и мире, гуманитарную ситуацию после выезда более 100 тыс. этнических армян из Нагорного Карабаха, возможности для укрепления двустороннего сотрудничества между Литвой и Арменией, а также отношений Армении и Европейского союза (ЕС).

На встречах также будет подчеркнута готовность Литвы продолжать и расширять помощь Армении в реализации демократических реформ и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA).