Премьер-министр Литвы впервые посетит Армению с рабочим визитом

 
ELTA
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Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой неделе, 18-20 октября, посетит Армению. Это первый в истории визит премьер-министра Литвы в Армению.

Как указывается в сообщении, целью рабочего визита премьер-министра является выражение поддержки Литвой демократической Армении, которая сталкивается с вызовами безопасности и гуманитарными вызовами и стремится к более тесному сотрудничеству с западными странами, а также диалогу, направленному на нормализацию и устойчивый и долгосрочный мир на Южном Кавказе.

Ожидается, что на запланированных встречах с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном И. Шимоните обсудит ситуацию с безопасностью в регионе и мире, гуманитарную ситуацию после выезда более 100 тыс. этнических армян из Нагорного Карабаха, возможности для укрепления двустороннего сотрудничества между Литвой и Арменией, а также отношений Армении и Европейского союза (ЕС).

На встречах также будет подчеркнута готовность Литвы продолжать и расширять помощь Армении в реализации демократических реформ и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA).

В ходе визита премьер-министр также посетит штаб-квартиру Гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA), созданной в этом году в Ехегнадзоре, где встретится с главой миссии.

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