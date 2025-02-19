2025.02.19 16:38

Премьер-министр Литвы: весной в Сейме рассмотрят изменения налоговых ставок и новый налог на сахар

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас утверждает, что, поскольку Сейм ищет меры по привлечению дополнительных средств на оборону, в ходе весенней сессии Сейма будут рассмотрены „не радикальные“ изменения существующих налоговых ставок. Однако, по словам премьер-министра, одновременно можно рассмотреть вопрос о введении нового налога на сахар.

„Эти поправки не предполагают никаких новых налогов. Однако есть некоторые мысли о налоге на грехи, налоге на сахар, который будет применяться к подслащенным напиткам и энергетическим напиткам – эта модель оправдала себя во многих европейских странах, к этому вопросу мы еще вернемся“, - сказал Г. Палуцкас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

„Речь идет об обычных и понятных налогах, ставках и оговорках. Эти налоговые изменения не будут драматичными и драконовскими и не коснутся потребления или финансов“, - подчеркнул он.

Налоговые изменения уже с 2026 года позволят обеспечить более устойчивое финансирование обороны

По словам Г. Палуцкаса, необходимые налоговые изменения должны быть приняты уже в этом году и с 2026 года обеспечить устойчивые средства для финансирования обороны.

„Потребность во всех источниках будет актуальна в период 2026-2028 годов. Соответственно будет предусмотрен дефицит бюджета, объем средств, выделяемых на оборону, как прямого выделения, так и заемных средств“, - сказал премьер-министр.

На вопрос о том, может ли вместе с этими поправками рассматриваться вопрос о дополнительном налогообложении недвижимого имущества (НИ), Г. Палуцкас подчеркнул, что такое обсуждение состоится после того, как Министерство финансов представит проект налоговых поправок.

Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии