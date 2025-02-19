Премьер-министр Литвы: весной в Сейме рассмотрят изменения налоговых ставок и новый налог на сахар

„Эти поправки не предполагают никаких новых налогов. Однако есть некоторые мысли о налоге на грехи, налоге на сахар, который будет применяться к подслащенным напиткам и энергетическим напиткам – эта модель оправдала себя во многих европейских странах, к этому вопросу мы еще вернемся“, - сказал Г. Палуцкас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой.
„Речь идет об обычных и понятных налогах, ставках и оговорках. Эти налоговые изменения не будут драматичными и драконовскими и не коснутся потребления или финансов“, - подчеркнул он.
Налоговые изменения уже с 2026 года позволят обеспечить более устойчивое финансирование обороны
По словам Г. Палуцкаса, необходимые налоговые изменения должны быть приняты уже в этом году и с 2026 года обеспечить устойчивые средства для финансирования обороны.
„Потребность во всех источниках будет актуальна в период 2026-2028 годов. Соответственно будет предусмотрен дефицит бюджета, объем средств, выделяемых на оборону, как прямого выделения, так и заемных средств“, - сказал премьер-министр.
На вопрос о том, может ли вместе с этими поправками рассматриваться вопрос о дополнительном налогообложении недвижимого имущества (НИ), Г. Палуцкас подчеркнул, что такое обсуждение состоится после того, как Министерство финансов представит проект налоговых поправок.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.