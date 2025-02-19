Премьер-министр Литвы: весной в Сейме рассмотрят изменения налоговых ставок и новый налог на сахар

„Эти поправки не предполагают никаких новых налогов. Однако есть некоторые мысли о налоге на грехи, налоге на сахар, который будет применяться к подслащенным напиткам и энергетическим напиткам – эта модель оправдала себя во многих европейских странах, к этому вопросу мы еще вернемся“, - сказал Г. Палуцкас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

„Речь идет об обычных и понятных налогах, ставках и оговорках. Эти налоговые изменения не будут драматичными и драконовскими и не коснутся потребления или финансов“, - подчеркнул он.

Налоговые изменения уже с 2026 года позволят обеспечить более устойчивое финансирование обороны