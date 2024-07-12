Премьер-министр Литвы вернула президенту полномочия правительства

В свою очередь президент поручил Кабинету министров временно исполнять обязанности.
„Президент, я возвращаю полномочия и прошу вас предоставить временные полномочия“, - сказала И. Шимоните во время церемонии.
Кабинет министров, возглавляемый И. Шимоните, возвращает полномочия Г. Науседе на фоне напряженности среди политиков из-за возможных изменений в правительстве. Некоторое время назад глава страны заявил, что считает, что стоит критически пересмотреть состав Кабмина, и намекнул, что у него есть конкретные имена, которые, по его мнению, могут быть изменены после того, как правительство вернет свои полномочия. Есть разногласия и относительно кандидата Литвы на пост еврокомиссара.
Кроме того, в отличие от своих предшественников, И. Шимоните не выступила с поздравительной речью на состоявшейся в пятницу торжественной церемонии приведения к присяге президента Г. Науседы.
Как предусмотрено законом, правительство возвращает свои полномочия после принесения присяги избранным президентом – премьер-министр подает письменное заявление главе страны. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.
Глава страны должен внести в Сейм кандидатуру премьер-министра в рамках 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать Правительство, которое позже также утверждается главой страны.