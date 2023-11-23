Премьер-министр Литвы в Киеве примет участие в кампании "Зерно из Украины"

"Я встречусь с руководством Украины. В субботу я приму участие в инициативе "Зерно из Украины", инициированной президентом Зеленским в прошлом году", сообщила И. Шимоните журналистам в четверг в Сейме.
Как сообщалось ранее на этой неделе, премьер-министр посетит Киев с четверга по воскресенье.
Последний раз И. Шимоните посещала Украину осенью прошлого года.
Кампания "Зерно из Украины", инициированная В. Зеленским в прошлом году, направлена на то, чтобы направить украинские продукты питания в страны, наиболее пострадавшие от вызванного Кремлем глобального продовольственного кризиса.