Премьер-министр Литвы в Киеве примет участие в кампании "Зерно из Украины"

"Я встречусь с руководством Украины. В субботу я приму участие в инициативе "Зерно из Украины", инициированной президентом Зеленским в прошлом году", сообщила И. Шимоните журналистам в четверг в Сейме.

Как сообщалось ранее на этой неделе, премьер-министр посетит Киев с четверга по воскресенье.

Последний раз И. Шимоните посещала Украину осенью прошлого года.