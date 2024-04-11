Премьер-министр Литвы: Украина и Молдова будут частью развития инфраструктуры региона трех морей

И. Шимоните подчеркнула, что продолжающееся уже третий год широкомасштабное вторжение России в Украину затрагивает и страны региона трех морей. Поэтому политик призвала к более активной поддержке украинцев в борьбе с агрессией, укреплении европейской оборонной промышленности и устойчивости обществ.

"Действительно, сегодня невозможно говорить об экономическом развитии или общем благополучии региона, не говоря о безопасности", - подчеркнула она.

"Эта инициатива родилась из видения и практической необходимости для стран Трех морей увеличить свою взаимосвязь. Конечно, когда мы ставили цель улучшить региональную взаимосвязь, нашей основной целью было экономическое развитие. Однако сегодня она приобрела очень четкий аспект безопасности", - сказала И. Шимоните, приветствуя участников бизнес-форума "Инициативы трех морей".

"Безопасность – это не все, но без нее нет ничего другого. Мы, как правительства, как бизнес, как общество, не можем позволить себе роскошь быть наивными", - предупредила она.

"Нам необходимо срочно увеличить поддержку Украины, нам нужно усилить европейскую оборонную промышленность и нашу устойчивость как сообщества", - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр утверждает, что страны Балтийского, Черного и Адриатического морей являются одним из наиболее быстро развивающихся регионов. Поэтому, по ее мнению, развитие инфраструктуры "Инициативы трех морей" должно включать Украину и Молдову.