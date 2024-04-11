Премьер-министр Литвы: Украина и Молдова будут частью развития инфраструктуры региона трех морей

"Эта инициатива родилась из видения и практической необходимости для стран Трех морей увеличить свою взаимосвязь. Конечно, когда мы ставили цель улучшить региональную взаимосвязь, нашей основной целью было экономическое развитие. Однако сегодня она приобрела очень четкий аспект безопасности", - сказала И. Шимоните, приветствуя участников бизнес-форума "Инициативы трех морей".
"Действительно, сегодня невозможно говорить об экономическом развитии или общем благополучии региона, не говоря о безопасности", - подчеркнула она.
И. Шимоните подчеркнула, что продолжающееся уже третий год широкомасштабное вторжение России в Украину затрагивает и страны региона трех морей. Поэтому политик призвала к более активной поддержке украинцев в борьбе с агрессией, укреплении европейской оборонной промышленности и устойчивости обществ.
"Безопасность – это не все, но без нее нет ничего другого. Мы, как правительства, как бизнес, как общество, не можем позволить себе роскошь быть наивными", - предупредила она.
"Нам необходимо срочно увеличить поддержку Украины, нам нужно усилить европейскую оборонную промышленность и нашу устойчивость как сообщества", - подчеркнула глава правительства.
Премьер-министр утверждает, что страны Балтийского, Черного и Адриатического морей являются одним из наиболее быстро развивающихся регионов. Поэтому, по ее мнению, развитие инфраструктуры "Инициативы трех морей" должно включать Украину и Молдову.
"Украина и Молдова будут частью развития инфраструктуры региона трех морей. Поэтому планы и усилия, предпринимаемые в настоящее время по восстановлению Украины, а также подготовка к будущему членству Украины в ЕС, предоставляют историческую возможность реорганизовать весь регион и создать более сильную Европу", - сказала И. Шимоните.
"Это инвестиция в экономический рост Украины, нашего региона и Европы", - заключила она.
В четверг в Вильнюсе проходят саммит "Инициативы трех морей" и бизнес-форум, в котором, как ожидается, примут участие главы десяти иностранных государств.
Цель Инициативы – содействие ускоренному развитию и конвергенции в регионе ИТМ путем повышения связанности стран-участниц в области транспорта, энергетики и цифровизации, особенно по оси Север – Юг, а также укрепление сплоченности Евросоюза и трансатлантических связей между ЕС и США.
"Инициатива трех морей" объединяет тринадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию.
Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия. Ожидается, что во время саммита ИТМ в Литве к Инициативе присоединится новый стратегический партнер – Япония.
В Инициативе участвуют ассоциированные страны Украина и Молдова.