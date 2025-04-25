Премьер-министр Литвы сомневается в обоснованности отказа Жемайтайтису в доступе к секретной информации

В свою очередь, сам Р. Жемайтайтис заявил агентству Elta, что не придает значения тому факту, что у него не будет возможности получить доступ к секретной информации. По словам одного из лидеров правящего большинства, это не возымеет никаких негативных последствий и не повлияет на его работу.