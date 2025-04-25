2025.04.25 15:05

Премьер-министр Литвы сомневается в обоснованности отказа Жемайтайтису в доступе к секретной информации

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Как заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, заключение Департамента государственной безопасности (ДГБ), в котором рекомендовалось отказать председателю Ремигиюсу Жемайтайтису в разрешении на работу с секретной информацией, вызывает у него много вопросов. По словам главы правительства, разведка оценивала не поступки, которые якобы могли потенциально угрожать безопасности доверенной ему конфиденциальной информации, а личностные качества парламентария.

„Решение относительно права (Р. Жемайтайтиса – ELTA) работать с секретной информацией должен будет принять спикер Сейма. Однако, насколько мне удалось ознакомиться с заключением ДГБ, оно вызывает у меня ряд резонных вопросов. Там описываются человеческие черты, и на основании этого ставить вопрос о лояльности государству, не выявив никаких точек риска для такой лояльности, является интересным подходом“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в пятницу.

Он также заявил, что не будет оценивать обращение фракции „Союза Отечества-Христианских демократов Литвы“ (СО-ХДЛ) к спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису с просьбой исключить Р. Жемайтайтиса из делегации парламента в Парламентской ассамблее НАТО.

„Я не буду оценивать предложения моих коллег-консерваторов. Мы можем решить эти вопросы в коалиции“, — подчеркнул премьер-министр.

ДГБ рекомендовал не выдавать председателю „Зари Немана“ё Р. Жемайтайтису разрешение на работу с информацией под грифом „Совершенно секретно“. В ходе проверки ДГБ установил, что отдельные качества и поступки парламентария могут представлять угрозу безопасности доверенной ему конфиденциальной информации. Таким образом, в представленном Сейму заключении указано, что департамент возражает против выдачи Р. Жемайтайтису указанного разрешения.

В соответствии с законом право на работу с секретной информацией и доступ к ней на основании заключения ДГБ предоставляется руководителем субъекта, ответственного за тайны, — в данном случае спикером Сейма.

„Если рекомендация отрицательная, разрешения не выдаются“, – прокомментировала данное решение агентству Elta Рамуне Музикявичюте-Нармонтене, советник спикера Сейма С. Сквернялиса.

В свою очередь, сам Р. Жемайтайтис заявил агентству Elta, что не придает значения тому факту, что у него не будет возможности получить доступ к секретной информации. По словам одного из лидеров правящего большинства, это не возымеет никаких негативных последствий и не повлияет на его работу.

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