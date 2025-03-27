2025.03.27 10:13

Премьер-министр Литвы посетил Пабрадский полигон: наши мысли с семьями пропавших военных США

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, premjeras Gintautas Paluckas ir krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė Pabradės poligone
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, premjeras Gintautas Paluckas ir krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė Pabradės poligone
ФОТО: Dovilės Šakalienės nuotr.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, посетивший Пабрадский полигон в четверг утром, заверил, что возглавляемое им правительство выражает полную солидарность и поддержку операции по спасению пропавших без вести американских солдат.

„Я выразил полную солидарность и поддержку моего правительства продолжающейся операции по спасению четырех пропавших без вести американских солдат. Наши мысли и молитвы с их семьями и братьями по оружию“, - написал Г. Палуцкас в социальной сети X.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.

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