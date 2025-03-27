Премьер-министр Литвы посетил Пабрадский полигон: наши мысли с семьями пропавших военных США

„Я выразил полную солидарность и поддержку моего правительства продолжающейся операции по спасению четырех пропавших без вести американских солдат. Наши мысли и молитвы с их семьями и братьями по оружию“, - написал Г. Палуцкас в социальной сети X.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.