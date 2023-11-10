Премьер-министр Литвы: полезнее было бы запретить показывать Гражулиса несовершеннолетним

"В нашей стране в 2022 году родили 88 несовершеннолетних. В том же году несовершеннолетним было сделано 155 абортов, беременные несовершеннолетние у нас есть и сейчас. Я не знаю, о какой сексуализации говорит выступающий, я не знаю, кто каким законом запретил родителям просвещать и достойно воспитывать своих детей?", – спросила И. Шимоните.

В ответ на это премьер-министр Ингрида Шимоните предложила парламентариям обратить внимание на факты.

"Сегодня родители могут сами позаботиться о нравственном и сексуальном воспитании своих детей. Я подготовил проекты на основе польского опыта. Давайте согласимся, давайте обсудим, ведь в школах огромный моральный развал, повсюду попытки калечить детей. Я думаю, что эту сексуализацию нужно остановить", – призывал П. Гражулис с трибуны Сейма.

По словам П. Гражулиса, родители несут ответственность за нравственное воспитание, и это предусмотрено Конституцией.

П. Гражулис предложил предусмотреть и административную ответственность за несоблюдение этого запрета – штраф от 500 до 3 тыс. евро.

Она обратила внимание и на тот факт, что школа зачастую является самой безопасной и единственной средой для детей, где может быть замечено вредное поведение, направленное против детей, школа может инициировать необходимые действия по оказанию помощи ребенку.

"Половое воспитание не является сексуализацией и не основано на какой-либо идеологии. Оно основано на науке о теле, о границах и ненадлежащем поведении. Говорят на понятном ребенку языке в соответствии с его развитием, возрастом, зрелостью, с помощью подходящих методов и подходящих формулировок", – сказала И. Шимоните.

В ответ на инициативу П. Гражулиса, она попросила Сейм не позориться.

"Я прошу Сейм не позориться и не приступать к рассмотрению этого законопроекта. Наверное, полезнее было бы запретить показывать Пятраса Гражулиса несовершеннолетним", – пошутила И. Шимоните с трибуны Сейма.

Парламентарии прислушались к этому и "похоронили" инициативу П. Гражулиса.