2025.01.07 12:25

Премьер-министр Литвы: отношениям Китая и ЕС предстоит тернистый путь

 
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Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, который в прошлом году намекал на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином, заявил, что был неправильно понят и что Европе и Китаю предстоит „тернистый путь к отношениям“.

„Мои слова, видимо, были немного вырваны из контекста. Восстановление дипотношений по сути предполагает присутствие дипломатов в ранге послов в той или иной стране“, – заявил Г. Палуцкас во вторник в эфире радиостанции LRT.

„Тогда, комментируя, я уточнил – если Китай направит посла в Литву, Литва направит своего посла в Пекин. Восстановление отношений происходит в этом контексте“, – добавил премьер.

Премьер-министр, делегированный социал-демократами, заверил, что действительно не видит возможности для Литвы пойти на уступки ради улучшения атмосферы отношений с Китаем.

„Если нам кажется, что Литва должна пойти на какие-то уступки или что-то еще… Видимо, это действительно интерпретации и они высосаны из пальца. Сегодня наши отношения с Китаем определяются общей стратегией ЕС, и отношения ЕС с Китаем также меняются. Как из-за поддержки Китаем России в войне с Украиной, так и из-за серьезных экономических трений, а это означает, что Европа будет защищать свой рынок от субсидируемых государством услуг и товаров, поступающих из Китая. В перспективе, эти отношения станут своего рода тернистым путем“, – заключил Г. Палуцкас.

После победы социал-демократов на выборах в Сейм, Г. Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай.

„Если Китай решит направить своего посла, мы точно не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких особых уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил журналистам Г. Палуцкас, ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.

Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. Об улучшении отношений не говорится и в программе правительства. Напротив, в документе Китай определен как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.

„Угрозой следует считать стратегическое партнерство Китая с Россией и его растущее влияние в Беларуси. В таких условиях для Литвы важна единая позиция членов ЕС и НАТО по отношению к Китаю“, – подчеркивает новое правительство.

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