Премьер-министр Литвы: отношениям Китая и ЕС предстоит тернистый путь

„Мои слова, видимо, были немного вырваны из контекста. Восстановление дипотношений по сути предполагает присутствие дипломатов в ранге послов в той или иной стране“, – заявил Г. Палуцкас во вторник в эфире радиостанции LRT.

„Если нам кажется, что Литва должна пойти на какие-то уступки или что-то еще… Видимо, это действительно интерпретации и они высосаны из пальца. Сегодня наши отношения с Китаем определяются общей стратегией ЕС, и отношения ЕС с Китаем также меняются. Как из-за поддержки Китаем России в войне с Украиной, так и из-за серьезных экономических трений, а это означает, что Европа будет защищать свой рынок от субсидируемых государством услуг и товаров, поступающих из Китая. В перспективе, эти отношения станут своего рода тернистым путем“, – заключил Г. Палуцкас.