Премьер-министр Литвы: отношениям Китая и ЕС предстоит тернистый путь

„Мои слова, видимо, были немного вырваны из контекста. Восстановление дипотношений по сути предполагает присутствие дипломатов в ранге послов в той или иной стране“, – заявил Г. Палуцкас во вторник в эфире радиостанции LRT.
„Тогда, комментируя, я уточнил – если Китай направит посла в Литву, Литва направит своего посла в Пекин. Восстановление отношений происходит в этом контексте“, – добавил премьер.
Премьер-министр, делегированный социал-демократами, заверил, что действительно не видит возможности для Литвы пойти на уступки ради улучшения атмосферы отношений с Китаем.
„Если нам кажется, что Литва должна пойти на какие-то уступки или что-то еще… Видимо, это действительно интерпретации и они высосаны из пальца. Сегодня наши отношения с Китаем определяются общей стратегией ЕС, и отношения ЕС с Китаем также меняются. Как из-за поддержки Китаем России в войне с Украиной, так и из-за серьезных экономических трений, а это означает, что Европа будет защищать свой рынок от субсидируемых государством услуг и товаров, поступающих из Китая. В перспективе, эти отношения станут своего рода тернистым путем“, – заключил Г. Палуцкас.
После победы социал-демократов на выборах в Сейм, Г. Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай.
„Если Китай решит направить своего посла, мы точно не будем противиться этому. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких особых уступок или чего-то еще в новом правительстве мы не предвидим“, – заявил журналистам Г. Палуцкас, ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.
Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. Об улучшении отношений не говорится и в программе правительства. Напротив, в документе Китай определен как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.
„Угрозой следует считать стратегическое партнерство Китая с Россией и его растущее влияние в Беларуси. В таких условиях для Литвы важна единая позиция членов ЕС и НАТО по отношению к Китаю“, – подчеркивает новое правительство.