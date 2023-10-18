Премьер Литвы об угрозах литовским и латвийским учреждениям: мы стали целью из-за своей политической позиции

 
ELTA
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Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė susitiko su Latvijos ministre pirmininke Evika Silina
Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė susitiko su Latvijos ministre pirmininke Evika Silina
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что учреждения образования, обучения и другие учреждения Литвы и Латвии получают сообщения с угрозами взрывов, вероятно, из-за их политических позиций по определенным вопросам.

"К сожалению, уже сейчас мы (литовские и латвийские учреждения) становимся целью таких атак из-за нашей политической позиции и, возможно, из-за нашего географического положения и других причин. Самое важное для нашего общества – оставаться бдительными, но и спокойными. Институты реагируют так, как необходимо. Без сомнения, это очень большой поток, который сильно загружает правоохранительные органы", - сказала И. Шимоните во вторник после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Она призвала учреждения, получающие угрозы, не паниковать и следовать рекомендациям полиции.

"Нам просто нужно набраться терпения и понять, что мы просто неудобные государства для режимов, и везде, где режимы могут, они попытаются укусить нас за ногу", - сказала премьер-министр и поблагодарила латвийские институты за сотрудничество с целью обуздать угрозы, направляемые в адрес учреждений.

Премьер-министр Латвии Э. Силиня, в свою очередь, сообщила, что они с И. Шимоните обсудили ситуацию с угрозами учреждениям. Она заявила, что недавно с подобной атакой столкнулись также Латвия и Эстония.

"Цель массовых сообщений – загрузить наши институты, как правоохранительные органы, так и каналы СМИ. Это гибридная атака, но мы не можем недооценивать эту угрозу", - сказала Э. Силиня.

Она отметила, что для борьбы с атакой правоохранительные органы Латвии и Литвы продолжат сотрудничество.

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