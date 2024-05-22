Премьер-министр Литвы о намерениях Кремля: это – очередная провокация

„Я бы расценила это так, как сказано в официальном заявлении МИДа – это просто провокация из арсенала гибридных действий. Чтобы создать впечатление, будто мы не понимаем, что происходит, и поэтому испугались“, – заявила премьер-министр агентству Elta в среду.

„Наши границы – это границы НАТО. Министерство иностранных дел сделает свою работу, будет вызван поверенный и ему будет высказано всё, что мы об этом думаем. Мы также координируем свои действия с коллегами (по Альянсу) – как по поводу оценки, так и по поводу ответа“, – добавила глава правительства.