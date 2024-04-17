Премьер-министр Литвы о финансировании обороны: будет создан специальный фонд

По ее словам, тогда правительство сможет предложить источники финансирования, а больше встреч с политическими партиями и представителями бизнеса в нынешнем формате по этому вопросу премьер-министр не планирует.

"В будущем, вероятно, правительство будет обязано представить другие предложения. Если они не найдут поддержки в парламенте, то нам придется вернуться к этим вопросам когда-нибудь позже. (…) Встреч в таком формате больше не будет, думаю, все проделали большую работу и всем большое спасибо. Особенно нашим коллегам не из политической сферы. (…) Я думаю, что абсолютное большинство понимает нужды, о чем идет речь", - сказала И. Шимоните журналистам в среду после третьей встречи с политическими партиями и представителями бизнеса по поводу дополнительного финансирования обороны.