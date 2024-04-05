Премьер-министр: Литва закупит для Украины около 3000 дронов

"Министр обороны проинформировал меня, что в ближайшее время через Министерство обороны Литва закупит для Украины дополнительно около 3 тыс. литовских FPV-дронов на 2 млн. евро, которые, мы надеемся, будут доставлены на фронт в этом году", - в пятницу после встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем сказала И. Шимоните.

Также, по ее словам, для помощи украинским воинам, пострадавшим на войне, разрабатывается специальная программа реабилитации.

"Мы также должны помочь украинским воинам, которые выполнили свою миссию и защищали Украину, Европу, Литву и всех нас. Кто пострадал и хочет вернуться к жизни. Поэтому после серьезной подготовки Литва приступает к разработке специальной программы реабилитации раненых украинских солдат", - подчеркнула она.