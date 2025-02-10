Премьер-министр: Литва не должна использовать вопрос транзита газа в Калининград для шантажа России

„Если говорить в целом о какой-то демонстрации силы, то если мы хотим порядочного поведения от других государств, хотя наши убеждения или ожидания не дают оснований, я действительно не думаю, что сегодня мы должны пытаться угрожать или действовать демонстративно, потому что не вижу для этого никаких оснований“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в воскресенье после синхронизации стран Балтии с западными электросетями.