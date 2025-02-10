Премьер-министр: Литва не должна использовать вопрос транзита газа в Калининград для шантажа России

„Если говорить в целом о какой-то демонстрации силы, то если мы хотим порядочного поведения от других государств, хотя наши убеждения или ожидания не дают оснований, я действительно не думаю, что сегодня мы должны пытаться угрожать или действовать демонстративно, потому что не вижу для этого никаких оснований“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в воскресенье после синхронизации стран Балтии с западными электросетями.
Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время Калининградская область функционирует как автономный энергетический „остров“, обеспечивая себя необходимой электроэнергией.
„Транзитное соглашение является трехсторонним, а не двусторонним между Литвой и Российской Федерацией, поэтому этот вопрос необходимо решать на уровне Евросоюза“, - утверждает премьер.
В воскресенье в 14.05 час. страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, которые до этого более 65 лет работали в общей электросистеме с Россией и Беларусью, в так называемом кольце БРЭЛЛ.
Страны Балтии отключились от российской системы еще в субботу в 9.09 час., когда проводили совместную проверку изолированной работы.
Хотя электроэнергию у России Литва не закупала с 2022 года, до десинхронизации с БРЭЛЛ частота энергосистемы Балтии централизованно контролировалась из Москвы, поэтому отключение от российской системы позволяет ей делать это независимо и автономно.
Литва расторгла соглашение БРЭЛЛ в пятницу, 7 февраля, в 23 час. 59 мин.