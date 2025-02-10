2025.02.10 10:22

Премьер-министр: Литва не должна использовать вопрос транзита газа в Калининград для шантажа России

 
Ула Климашевска
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Несмотря на возможности Литвы влиять на транзит газа в Калининград, который всё еще осуществляется через страну, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что не видит оснований использовать этот вопрос для оказания давления на Россию. По словам главы правительства, любые решения, связанные с транзитом газа через Литву, должны приниматься на уровне Европейского союза (ЕС).

„Если говорить в целом о какой-то демонстрации силы, то если мы хотим порядочного поведения от других государств, хотя наши убеждения или ожидания не дают оснований, я действительно не думаю, что сегодня мы должны пытаться угрожать или действовать демонстративно, потому что не вижу для этого никаких оснований“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в воскресенье после синхронизации стран Балтии с западными электросетями.

Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время Калининградская область функционирует как автономный энергетический „остров“, обеспечивая себя необходимой электроэнергией.

„Транзитное соглашение является трехсторонним, а не двусторонним между Литвой и Российской Федерацией, поэтому этот вопрос необходимо решать на уровне Евросоюза“, - утверждает премьер.

В воскресенье в 14.05 час. страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, которые до этого более 65 лет работали в общей электросистеме с Россией и Беларусью, в так называемом кольце БРЭЛЛ.

Страны Балтии отключились от российской системы еще в субботу в 9.09 час., когда проводили совместную проверку изолированной работы.

Хотя электроэнергию у России Литва не закупала с 2022 года, до десинхронизации с БРЭЛЛ частота энергосистемы Балтии централизованно контролировалась из Москвы, поэтому отключение от российской системы позволяет ей делать это независимо и автономно.

Литва расторгла соглашение БРЭЛЛ в пятницу, 7 февраля, в 23 час. 59 мин.

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