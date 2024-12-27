Премьер-министр Латвии: страны Балтии обладают достаточными мощностями производства электроэнергии

Как подчеркнула премьер, чтобы укрепить энергетическую независимость региона, в феврале следующего года страны Балтии отключатся от совместной с Россией и Беларусью энергетической системы БРЭЛЛ и подключатся к европейской сети.
Силиня сообщила, что поддерживает контакты с финским и эстонским коллегами по поводу повреждения кабеля EstLink 2.
„Латвия готова оказать помощь в случае необходимости. Мы координируем свои действия по безопасности в Балтийском море на уровне глав правительств“, - сказала премьер, добавив, что Национальные вооруженные силы усилили наблюдение и регулярные проверки критической инфраструктуры в море.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что повреждение подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не было случайностью. „Защита критически важной морской инфраструктуры должна быть одной из основных задач НАТО в Балтийском море“, - подчеркнул президент.
Как сообщалось, в среду вышел из строя электрический кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, а позже стало известно, что повреждены также три подводных кабеля связи между Эстонией и Финляндией.