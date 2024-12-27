Премьер-министр Латвии: страны Балтии обладают достаточными мощностями производства электроэнергии

Как подчеркнула премьер, чтобы укрепить энергетическую независимость региона, в феврале следующего года страны Балтии отключатся от совместной с Россией и Беларусью энергетической системы БРЭЛЛ и подключатся к европейской сети.

Силиня сообщила, что поддерживает контакты с финским и эстонским коллегами по поводу повреждения кабеля EstLink 2.

„Латвия готова оказать помощь в случае необходимости. Мы координируем свои действия по безопасности в Балтийском море на уровне глав правительств“, - сказала премьер, добавив, что Национальные вооруженные силы усилили наблюдение и регулярные проверки критической инфраструктуры в море.