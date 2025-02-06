Премьер-министр: коалиция – не цирк, партнеры – не звери, а я не дрессировщик

„Мы точно ничего не будем делать с Ремигиюсом, потому что эти предложения – обуздать или не обуздать (...) Поймите, коалиция – это не какой-то цирк, партнеры – не звери, и я не какой-то дрессировщик, который будет пытаться заставить кого-то вести себя так или иначе с помощью кнута или лакомств“, - заявил Г. Палуцкас телеканалу TV3.