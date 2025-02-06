Премьер-министр: коалиция – не цирк, партнеры – не звери, а я не дрессировщик

„Мы точно ничего не будем делать с Ремигиюсом, потому что эти предложения – обуздать или не обуздать (...) Поймите, коалиция – это не какой-то цирк, партнеры – не звери, и я не какой-то дрессировщик, который будет пытаться заставить кого-то вести себя так или иначе с помощью кнута или лакомств“, - заявил Г. Палуцкас телеканалу TV3.
„У каждого есть свои пределы ответственности. Конечно, мы будем говорить об общем эмоциональном фоне, потому что мы должны вести себя уважительно, прежде всего, по отношению друг к другу“, - добавил он.
Глава правительства дает понять, что заявления Р. Жемайтайтиса не вредят работе правящего большинства. Поэтому, подчеркивает премьер, социал-демократы не ищут и не формируют возможные альтернативы нынешней коалиции.
„В принципе, в практическом смысле коалиция работает хорошо. Представленные предложения были приняты. На повестке также новые предложения, которые принесут пользу народу Литвы. Пока мы способны принимать решения, коалиция имеет право жить и существовать“, - заявил Г. Палуцкас.
„Коалиции формируются в Сейме, а не где-то еще. Если наши фракции в Сейме решат, что сотрудничество невозможно, то будут искать альтернативы. Сегодня социал-демократы не ищут и не формируют никаких альтернативных коалиций. Мы считаем, что мы достаточно зрелые политики и можем сесть за стол переговоров и выяснять эмоциональные отношения без смирительной рубашки“, - подчеркнул он.
В свою очередь президент Гитанас Науседа в четверг заявил, что Р. Жемайтайтис, искажая предложения по финансированию обороны, пугает людей. Глава государства отметил, что за это политику может грозить уголовная ответственность.
Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.
В то же время новости LNK в среду сообщили, что во время встреч с избирателями Р. Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в предложении национализировать вклады жителей и использовать их для обороны. Политик также считает, что для получения дополнительных средств на оборону страны необходимо снять санкции на транзит белорусских удобрений.
На этой неделе Р. Жемайтайтис также исказил заявления Президентуры – когда представители лидера страны говорили о необходимости обеспечения 4 проц. экономического роста, лидер „неманцев“ указывал, что это означает, что 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) для обороны будет достаточно.
После затяжных споров внутри правящего большинства в понедельник по инициативе социал-демократов созывается коалиционный совет. По словам советника премьер-министра Юстинаса Аргустаса, на встрече планируется обсудить актуальные политические вопросы, программу мер правительства, предлагаемые изменения во второй пенсионной ступени и другие вопросы.