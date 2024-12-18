2024.12.18 10:03

Премьер-министр: коалиционный совет обсудил ситуацию вокруг "Зари Немана", решений пока нет

 
Аугусте Либерите
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сообщил, что коалиционный совет, на котором обсуждались ультиматумы лидера партии „Заря Немана Ремигиюса Жемайтайтиса о выходе из правящего большинства, продолжит обсуждение этого вопроса. По его словам, до сих пор представители правящих не приняли конкретного решения, как решить проблемы, создаваемые „неманцами“ якобы из-за нарушения коалиционного соглашения. Однако, отметил премьер-министр, возможны разные решения.

„Сегодня ведется очень конструктивная дискуссия. О самой ситуации, о возможных путях ее решения. Дискуссия продолжается. Когда будут приняты какие-то решения, общественность будет поставлена в известность“, – заявил журналистам Г. Палуцкас в среду после заседания коалиционного совета.

„Мы движемся вперед, настрой конструктивный, есть разные решения на столе“, – добавил он, не уточнив, каковы возможные варианты решения проблемы.

Премьер-министр отметил, что в коалиционном соглашении предусмотрена процедура разрешения разногласий между партнерами правящего большинства. По мнению социал-демократа, она и будет соблюдаться.

„У нас есть немалый опыт общения и сотрудничества в коалиционных форматах. Иногда бывает больше страстей, иногда меньше. Но коалиционное соглашение также предусматривает определенный порядок разрешения споров“, – пояснил Г. Палуцкас.

„Когда на стол ляжет согласованное решение, коалиционный совет его примет, и это решение будет обязательным для всех партнеров по коалиции“, – отметил он.

Однако на вопрос, может ли Р. Жемайтайтис стать зампредседателя Сейма, Г. Палуцкас прямо не ответил.

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