Премьер-министр: коалиционный совет обсудил ситуацию вокруг "Зари Немана", решений пока нет

„Сегодня ведется очень конструктивная дискуссия. О самой ситуации, о возможных путях ее решения. Дискуссия продолжается. Когда будут приняты какие-то решения, общественность будет поставлена в известность“, – заявил журналистам Г. Палуцкас в среду после заседания коалиционного совета.
„Мы движемся вперед, настрой конструктивный, есть разные решения на столе“, – добавил он, не уточнив, каковы возможные варианты решения проблемы.
Премьер-министр отметил, что в коалиционном соглашении предусмотрена процедура разрешения разногласий между партнерами правящего большинства. По мнению социал-демократа, она и будет соблюдаться.
„У нас есть немалый опыт общения и сотрудничества в коалиционных форматах. Иногда бывает больше страстей, иногда меньше. Но коалиционное соглашение также предусматривает определенный порядок разрешения споров“, – пояснил Г. Палуцкас.
„Когда на стол ляжет согласованное решение, коалиционный совет его примет, и это решение будет обязательным для всех партнеров по коалиции“, – отметил он.
Однако на вопрос, может ли Р. Жемайтайтис стать зампредседателя Сейма, Г. Палуцкас прямо не ответил.