Премьер-министр: коалиционный совет обсудил ситуацию вокруг "Зари Немана", решений пока нет

„Сегодня ведется очень конструктивная дискуссия. О самой ситуации, о возможных путях ее решения. Дискуссия продолжается. Когда будут приняты какие-то решения, общественность будет поставлена в известность“, – заявил журналистам Г. Палуцкас в среду после заседания коалиционного совета.

„Мы движемся вперед, настрой конструктивный, есть разные решения на столе“, – добавил он, не уточнив, каковы возможные варианты решения проблемы.

Премьер-министр отметил, что в коалиционном соглашении предусмотрена процедура разрешения разногласий между партнерами правящего большинства. По мнению социал-демократа, она и будет соблюдаться.