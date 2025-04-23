2025.04.23 16:57

Премьер-министр: есть немало муниципалитетов, которые положительно относятся к потребностям в полигонах

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

На фоне дискуссий о строительстве нового военного полигона, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас надеется, что в этом вопросе удастся согласовать потребности литовских муниципалитетов, надеющихся на дополнительные государственные инвестиции, и военных. Глава правительства подчеркивает, что многие главы регионов положительно относятся к возможности создания учебных полигонов на территории своих муниципалитетов.

В некоторых муниципалитетах уже давно есть такие объекты, которые можно было бы адаптировать без особых усилий или сопротивления общественности, поэтому сегодня мы, исходя из потребностей конкретных и отдельных муниципалитетов, которые выразили благосклонное отношение, пытаемся скоординировать (...) потребности армии. Думаю, что удастся это сделать“, — заявил глава правительства журналистам в среду.

„Эти беседы уже начались целый месяц назад, поэтому действительно думаю, что есть довольно много муниципалитетов, которые положительно относятся к потребностям военных“, — добавил он.

В некоторых муниципалитетах нет необходимых условий для полигонов

Однако, по словам Г. Палуцкаса, некоторые муниципалитеты будут автоматически исключаться из-за неподходящих условий для строительства полигонов.

„Главы муниципалитетов, советы, общины должны быть ознакомлены с определенными требованиями, выдвигаемыми к полигонам, поскольку это также огромная территория и, соответственно, это должна быть неурбанизированная территория, без каких-либо стратегических линий инфраструктуры „, — сказал премьер-министр.

„Несмотря на наличие действительно большой доброжелательности со стороны муниципалитетов, что касается этой темы, при ее обсуждении некоторые автоматически отпадут, потому что таких территорий в этих муниципалитетах попросту нет „, — заверил он.

Регионы надеются на дополнительные инвестиции в инфраструктуру

По словам премьер-министра, муниципалитеты в обмен на планируемое строительство полигонов на своей территории надеются на государственные инвестиции в инфраструктуру, общественные и культурные здания или организацию мероприятий. По словам Г. Палуцкаса, эти ожидания могут зависеть и от специфики полигона, который планируется создать на территории.

„Есть разные муниципалитеты и разные потребности. Некоторые надеются на инвестиции в инфраструктуру, другие надеются на инвестиции в общественные и культурные здания, а также в организацию определенных видов деятельности „, — сказал Г. Палуцкас.

„Эти потребности разные, поскольку нужен не один полигон, а несколько. Их функции и назначения также различны — некоторые из них маневренные, (...), а другие предназначены для полного оборонительного военного использования „, — добавил премьер-министр.

Рассматривается возможность строительства двух-трех полигонов

По словам премьер-министра, в настоящее время рассматривается возможность создания нескольких полигонов в разных регионах Литвы. Более того, он отметил, что один из них может быть разделен на части.

„На самом деле, хорошо бы иметь два полигона — не только для маневренных функций, но и для полномасштабных учений, но будет ли их два, или три, или, как говорят, два с половиной, потому что один полигон можно быть разделен на части „, — сказал глава правительства.

„Здесь также наблюдается гибкий подход к имеющимся возможностям и склонность глав муниципалитетов к диалогу и переговорам о создании такого полигона „, — заявил премьер-министр.

Ранее министр национальной обороны Довиле Шакалене заявила, что текущая задача — создать привлекательный пакет предложений для муниципалитетов страны, на территории которых могли бы действовать такие военные полигоны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии