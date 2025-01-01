Премьер-министр: если Блинкявичюте не будет участвовать в выборах председателя СДПЛ, возникнет вакуум политического лидерства

„Товарищи по партии будут решать, кто будет баллотироваться. Прежде всего, необходимо выдвинуть кандидатов. Но Вилия Блинкявичюте – замечательный лидер, и если она не будет баллотироваться, то, видимо, возникнет некий сильный вакуум политического лидерства, и партии придется решать, кто будет ее председателем“, – заявил премьер в интервью телекомпании LNK.
Премьер-министр пока воздерживается от ответа на вопрос, намерен ли он сам участвовать в выборах председателя СДПЛ. По словам Палуцкаса, нынешняя должность главы правительства достаточно сложная и отнимает много времени.
„Нынешняя должность действительно сложная и требует очень много времени (...). Но если от меня ждут важных, взвешенных решений, рационального поведения, сбалансированных эмоций в отношениях и принятии решений, то, видимо, в этом моя сильная сторона“, – заявил социал-демократ.
Как сообщалось ранее, некоторые члены партии выразили сомнение по поводу участия Блинкявичюте в выборах председателя партии. Несмотря на то, что сама политик пока не высказала своего решения, ее коллеги по партии утверждали, что в частных беседах социал-демократ уже упоминала, что не намерена участвовать в выборах.
Выборы председателя СДПЛ запланированы на 23–26 апреля следующего года. Лидер социал-демократов избирается на всеобщих выборах сроком на два года.
Палуцкас возглавлял СДПЛ с 2017 года, после выборов в Сейм в 2020 году он ушел с поста.
Блинкявичюте впервые была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а пару лет спустя, в 2023 году, политик был переизбрана на второй срок.