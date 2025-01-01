Премьер-министр: если Блинкявичюте не будет участвовать в выборах председателя СДПЛ, возникнет вакуум политического лидерства

„Товарищи по партии будут решать, кто будет баллотироваться. Прежде всего, необходимо выдвинуть кандидатов. Но Вилия Блинкявичюте – замечательный лидер, и если она не будет баллотироваться, то, видимо, возникнет некий сильный вакуум политического лидерства, и партии придется решать, кто будет ее председателем“, – заявил премьер в интервью телекомпании LNK.

Премьер-министр пока воздерживается от ответа на вопрос, намерен ли он сам участвовать в выборах председателя СДПЛ. По словам Палуцкаса, нынешняя должность главы правительства достаточно сложная и отнимает много времени.