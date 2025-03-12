2025.03.12 16:12

Премьер-министр доволен результатами переговоров в Саудовской Аравии, но уверяет, что многое будет зависеть от России

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас рад, что Украина и США нашли общий язык на переговорах в Саудовской Аравии. Однако он отметил, что сейчас многое зависит от России и от того, насколько Москва опасается позиции новой администрации США.

„Как на выдвинутое предложение отреагирует Россия, мы и увидим, насколько Россия опасается влияния США, насколько новая администрация США сможет заставить Россию сесть за стол переговоров. Но то, что совместный шаг Украины и США уже сделан, это действительно очень хорошая новость“, – заявил в среду Г. Палуцкас.

По мнению премьера, отказ России сесть за стол переговоров будет свидетельствовать о том, что Москва сама не желает мира. Он добавил, что такой шаг России развяжет руки новой администрации США на увеличение и усиление поддержки с целью сбалансирования сил на поле боя.

„Как говорит президент США, теперь мяч на стороне России. Посмотрим, какой гол они (забьют – ELTA) или в собственные ворота, или они все-таки сядут за стол переговоров“, – сказал Г. Палуцкас.

В ходе переговоров между представителями США и Украины в Саудовской Аравии во вторник была достигнута договоренность о том, что США немедленно возобновят оказание военной помощи Украине, сообщает AFP.

США также возобновят обмен разведданными с Украиной.

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