Премьер-министр доволен результатами переговоров в Саудовской Аравии, но уверяет, что многое будет зависеть от России

„Как на выдвинутое предложение отреагирует Россия, мы и увидим, насколько Россия опасается влияния США, насколько новая администрация США сможет заставить Россию сесть за стол переговоров. Но то, что совместный шаг Украины и США уже сделан, это действительно очень хорошая новость“, – заявил в среду Г. Палуцкас.

По мнению премьера, отказ России сесть за стол переговоров будет свидетельствовать о том, что Москва сама не желает мира. Он добавил, что такой шаг России развяжет руки новой администрации США на увеличение и усиление поддержки с целью сбалансирования сил на поле боя.