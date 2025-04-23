2025.04.23 14:26

Премьер-министр: действия враждебных спецслужб в Литве — систематические, но под контролем

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Комментируя обнародованную Департаментом государственной безопасности (ДГБ) информацию о планировавшихся российскими и белорусскими спецслужбами насильственных выпадах против белорусов, проживающих в Литве, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что такие новости его не удивили. По словам главы правительства, это периодические и систематические действия со стороны стран, враждебных Литве.

„Это не какая-то новая информация, потому что такие попытки носят периодический характер, когда через средства массовой информации пытаются (...) разжечь определенную рознь, пытаются организовать различные акты саботажа и диверсий“, – заявил премьер-министр журналистам в среду.

„Не раскрывая никакой более конкретной информации (...), могу сказать, что это совсем не удивило“, — добавил он.

Однако, по словам Г. Палуцкаса, литовские спецслужбы готовы к таким случаям и способны их предотвратить.

„Это периодическая, систематическая деятельность, но сегодня наши спецслужбы и разведслужбы с ней прекрасно справляются“, — заверил глава правительства.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения контрразведывательных мероприятий ДГБ раскрыло запланированные российскими и белорусскими спецслужбами насильственные выпады против белорусов, проживающих в Литве.

По данным ведомства, с 2023 года российские и белорусские спецслужбы проводят в Литве информационно-психологическую операцию, цель которой — разжечь межэтническую напряженность между литовским обществом и новой белорусской диаспорой, вызвать у нее чувство незащищенности в Литве. Это попытка сформировать образ Литвы как ксенофобского государства, отмечают в ДГБ.

ДГБ также сообщает о выявленных попытках совершения насильственных выпадов против представителей белорусской общины, проживающих в Литве. Отмечается, что это попытка имитировать активность двух противоборствующих сил — белорусов, пропагандирующих идеологию литвинизма, и литовских групп, якобы борющихся с ними.

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