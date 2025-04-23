Премьер-министр: действия враждебных спецслужб в Литве — систематические, но под контролем

„Это не какая-то новая информация, потому что такие попытки носят периодический характер, когда через средства массовой информации пытаются (...) разжечь определенную рознь, пытаются организовать различные акты саботажа и диверсий“, – заявил премьер-министр журналистам в среду.

„Не раскрывая никакой более конкретной информации (...), могу сказать, что это совсем не удивило“, — добавил он.

Однако, по словам Г. Палуцкаса, литовские спецслужбы готовы к таким случаям и способны их предотвратить.

„Это периодическая, систематическая деятельность, но сегодня наши спецслужбы и разведслужбы с ней прекрасно справляются“, — заверил глава правительства.