Премьер-министр: действия враждебных спецслужб в Литве — систематические, но под контролем

„Это не какая-то новая информация, потому что такие попытки носят периодический характер, когда через средства массовой информации пытаются (...) разжечь определенную рознь, пытаются организовать различные акты саботажа и диверсий“, – заявил премьер-министр журналистам в среду.
„Не раскрывая никакой более конкретной информации (...), могу сказать, что это совсем не удивило“, — добавил он.
Однако, по словам Г. Палуцкаса, литовские спецслужбы готовы к таким случаям и способны их предотвратить.
„Это периодическая, систематическая деятельность, но сегодня наши спецслужбы и разведслужбы с ней прекрасно справляются“, — заверил глава правительства.
Как сообщалось ранее, в ходе проведения контрразведывательных мероприятий ДГБ раскрыло запланированные российскими и белорусскими спецслужбами насильственные выпады против белорусов, проживающих в Литве.
По данным ведомства, с 2023 года российские и белорусские спецслужбы проводят в Литве информационно-психологическую операцию, цель которой — разжечь межэтническую напряженность между литовским обществом и новой белорусской диаспорой, вызвать у нее чувство незащищенности в Литве. Это попытка сформировать образ Литвы как ксенофобского государства, отмечают в ДГБ.
ДГБ также сообщает о выявленных попытках совершения насильственных выпадов против представителей белорусской общины, проживающих в Литве. Отмечается, что это попытка имитировать активность двух противоборствующих сил — белорусов, пропагандирующих идеологию литвинизма, и литовских групп, якобы борющихся с ними.