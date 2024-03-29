Премьер-министр: членство Литвы в НАТО – огромное достижение государства

"Только под безопасным небом может процветать демократия, существовать и созревать гражданское общество. (…) Все это у нас есть, и большая часть этого успеха – членство в сильнейшем оборонном альянсе, чего целенаправленно и настойчиво добивались многие преданные государству люди, его руководители и дипломаты", - в поздравлении указывает премьер-министр.
"Эта привилегия, которой, к сожалению, нет у подвергшейся нападению Украины, защищающей себя, свободный мир и его ценности, однако это не превращает безопасность в данность, позволяющую нам забыть, что за безопасное завтра мы сами также несем ответственность", - добавила И. Шимоните.
По словам главы правительства, единство – основа безопасности.
"Украинцы каждый день напоминают нам, какая сила заключается в единстве и воле защищаться. Давайте развивать и упрочивать эту силу, которая вместе с принципом силы НАТО – один за всех, все за одного – является самой прочной, нерушимой основой нашей безопасности", - подчеркнула И. Шимоните.
Накануне 20-летия членства Литвы в НАТО, участвуя в мероприятии в Шяуляе, президент Гитанас Науседа заявил, что решение страны присоединиться к Альянсу было лучшей инвестицией.
"Новый кровавый террор России в Европе способствует росту нестабильности и угроз во всем мире. Однако мы в Литве спокойны, потому что знаем, что никогда больше не будем одни. Рядом с нами всегда будет сильная, поддерживающая семья Альянса, и мы вместе справимся с любыми вызовами", - сказал в четверг глава страны, отметив, что главная задача НАТО в данный момент – помочь Украине.
29 марта исполняется 20 лет как Литва стала полноправным членом НАТО.
4 января 1994 года президент Литвы Альгирдас Миколас Бразаускас направил письмо генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру с пожеланием Литвы стать членом НАТО.
В письме изложена позиция, основанная на подписанном представителями всех парламентских партий соглашении относительно стремления Литвы стать членом НАТО. В тот же день А. М. Бразаускас выступил с заявлением по поводу членства Литвы в НАТО.
21 ноября 2002 года в Праге семь кандидатов в НАТО – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения – были приглашены начать переговоры с НАТО о членстве.
10 марта 2004 года Сейм Литвы ратифицировал Североатлантический договор (Вашингтонский договор).
29 марта 2004 года премьер-министр А. М. Бразаускас во время визита в Вашингтон вместе с премьер-министрами Болгарии, Эстонии, Латвии, Румынии, Словакии и Словении вручил госсекретарю США Колину Пауэллу ратификационные документы Вашингтонского договора. В этот исторический день Литва стала полноправным членом НАТО.