Премьер-министр: членство Литвы в НАТО – огромное достижение государства

"Только под безопасным небом может процветать демократия, существовать и созревать гражданское общество. (…) Все это у нас есть, и большая часть этого успеха – членство в сильнейшем оборонном альянсе, чего целенаправленно и настойчиво добивались многие преданные государству люди, его руководители и дипломаты", - в поздравлении указывает премьер-министр.

"Эта привилегия, которой, к сожалению, нет у подвергшейся нападению Украины, защищающей себя, свободный мир и его ценности, однако это не превращает безопасность в данность, позволяющую нам забыть, что за безопасное завтра мы сами также несем ответственность", - добавила И. Шимоните.

По словам главы правительства, единство – основа безопасности.