Премьер-министр: больше не будем предлагать 36% ставку подоходного налога на самые высокие доходы

„Из Правительства выйдет 32-процентный тариф, действующий, поскольку в коалиционном совете обсудили, что коалиция не готова поддержать 36-процентный тариф“, — заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.

„Если такие предложения будут в Сейме, в комитете, то депутаты Сейма имеют право их зарегистрировать“, — заверил политик.

В настоящее время самые высокие доходы, превышающие 60 средних заработных плат (СЗП) за предыдущий год, облагаются налогом по ставке 32 проц., не превышающие указанную сумму – по ставке 20 проц. Индивидуальная деятельность, доходы от распределенной прибыли облагаются подоходным налогом по ставке 15 проц.