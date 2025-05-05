2025.05.05 18:33

Премьер-министр: больше не будем предлагать 36% ставку подоходного налога на самые высокие доходы

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Правительство больше не будет вносить в парламент ныне зарегистрированную 36-процентную ставку подоходного налога с населения (ПНС) на самые высокие доходы, заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

„Из Правительства выйдет 32-процентный тариф, действующий, поскольку в коалиционном совете обсудили, что коалиция не готова поддержать 36-процентный тариф“, — заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.

„Если такие предложения будут в Сейме, в комитете, то депутаты Сейма имеют право их зарегистрировать“, — заверил политик.

В настоящее время самые высокие доходы, превышающие 60 средних заработных плат (СЗП) за предыдущий год, облагаются налогом по ставке 32 проц., не превышающие указанную сумму – по ставке 20 проц. Индивидуальная деятельность, доходы от распределенной прибыли облагаются подоходным налогом по ставке 15 проц.

Согласно предложениям Минфина, никаких изменений в налогообложении дивидендов не предвидится.

Ранее премьер-министр заявлял, что максимальная ставка подоходного налога коснется около 25 тыс. человек с максимальными доходами, поэтому „изменения не будут массовыми“.

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