Премьер-министр: больше не будем предлагать 36% ставку подоходного налога на самые высокие доходы

„Из Правительства выйдет 32-процентный тариф, действующий, поскольку в коалиционном совете обсудили, что коалиция не готова поддержать 36-процентный тариф“, — заявил Г. Палуцкас журналистам после заседания коалиционного совета.
„Если такие предложения будут в Сейме, в комитете, то депутаты Сейма имеют право их зарегистрировать“, — заверил политик.
В настоящее время самые высокие доходы, превышающие 60 средних заработных плат (СЗП) за предыдущий год, облагаются налогом по ставке 32 проц., не превышающие указанную сумму – по ставке 20 проц. Индивидуальная деятельность, доходы от распределенной прибыли облагаются подоходным налогом по ставке 15 проц.
Согласно предложениям Минфина, никаких изменений в налогообложении дивидендов не предвидится.
Ранее премьер-министр заявлял, что максимальная ставка подоходного налога коснется около 25 тыс. человек с максимальными доходами, поэтому „изменения не будут массовыми“.