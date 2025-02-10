Премьер Литвы заверяет, что коалиция устойчива и продолжит работу

„Состоялось заседание коалиционного совета. Мы обсудили актуальные вопросы и текущие дела. Как и было обещано, мы поговорили о политической культуре и культуре общения. Как видите, мы не подрались и разошлись мирно, без какой-либо дополнительной эмоциональной нагрузки или чего-то подобного“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после заседания коалиционного совета.
„Это нормальный деловой процесс – разговоры о том, что кого задело, кто на что отреагировал, по каким причинам, какие аргументы. Всё это сделано, выполнено, все успокоились и продолжаем двигаться вперед. Никаких решений принимать не потребовалось. Коалиция продолжает работать и является устойчивой“, - подчеркнул он.
Договорились об активизации сотрудничества
Также, по словам премьер-министра, на заседании Коалиционного совета партнеры по правящему большинству договорились об активизации сотрудничества.
„Прежде всего, мы договорились усилить коммуникацию, поскольку, как мы знаем, общение посредством СМИ и заголовков – дело неблагодарное. Всё опутывается разными манипуляциями, опасениями, кто что имел в виду“, - заявил журналистам Г. Палуцкас.
„Конечно, мы обсуждали разные выражения и заявления, но у каждого политика свой особый способ общения, своя манера. Обсуждались также те вещи, которые требовали дополнительных дискуссий, аргументации – почему было сказано именно так, что это значит. Как относительно вопросов финансирования обороны, пенсионных накоплений, КГБ, так и других предложений. На повестке дня стоял весь спектр вопросов“, - заверил он.