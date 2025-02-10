Премьер Литвы заверяет, что коалиция устойчива и продолжит работу

„Прежде всего, мы договорились усилить коммуникацию, поскольку, как мы знаем, общение посредством СМИ и заголовков – дело неблагодарное. Всё опутывается разными манипуляциями, опасениями, кто что имел в виду“, - заявил журналистам Г. Палуцкас.

„Конечно, мы обсуждали разные выражения и заявления, но у каждого политика свой особый способ общения, своя манера. Обсуждались также те вещи, которые требовали дополнительных дискуссий, аргументации – почему было сказано именно так, что это значит. Как относительно вопросов финансирования обороны, пенсионных накоплений, КГБ, так и других предложений. На повестке дня стоял весь спектр вопросов“, - заверил он.