2025.02.10 14:05

Премьер Литвы заверяет, что коалиция устойчива и продолжит работу

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что на состоявшемся в понедельник заседании Коалиционного совета не было необходимости принимать какие-либо решения в связи с вызывающими дискуссиями заявлениями председателя „Зари НеманаРемигиюса Жемайтайтиса. По словам главы правительства, правящее большинство устойчиво и готово продолжать работу.

„Состоялось заседание коалиционного совета. Мы обсудили актуальные вопросы и текущие дела. Как и было обещано, мы поговорили о политической культуре и культуре общения. Как видите, мы не подрались и разошлись мирно, без какой-либо дополнительной эмоциональной нагрузки или чего-то подобного“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник после заседания коалиционного совета.

„Это нормальный деловой процесс – разговоры о том, что кого задело, кто на что отреагировал, по каким причинам, какие аргументы. Всё это сделано, выполнено, все успокоились и продолжаем двигаться вперед. Никаких решений принимать не потребовалось. Коалиция продолжает работать и является устойчивой“, - подчеркнул он.

Договорились об активизации сотрудничества

Также, по словам премьер-министра, на заседании Коалиционного совета партнеры по правящему большинству договорились об активизации сотрудничества.

„Прежде всего, мы договорились усилить коммуникацию, поскольку, как мы знаем, общение посредством СМИ и заголовков – дело неблагодарное. Всё опутывается разными манипуляциями, опасениями, кто что имел в виду“, - заявил журналистам Г. Палуцкас.

„Конечно, мы обсуждали разные выражения и заявления, но у каждого политика свой особый способ общения, своя манера. Обсуждались также те вещи, которые требовали дополнительных дискуссий, аргументации – почему было сказано именно так, что это значит. Как относительно вопросов финансирования обороны, пенсионных накоплений, КГБ, так и других предложений. На повестке дня стоял весь спектр вопросов“, - заверил он.

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