Премьер Литвы встретилась с Тихановской: вопрос свободной Беларуси остается в литовской и международной повестках

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sviatlana Cichanouskaja, Ingrida Šimonytė
Sviatlana Cichanouskaja, Ingrida Šimonytė
ФОТО: LRV

В понедельник на встрече с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской премьер-министр Ингрида Шимоните в очередной раз выразила поддержку демократической Беларуси и ее гражданскому обществу со стороны Литвы. Премьер-министр заверила, что вопрос свободной Беларуси остается в литовской и международной повестках.

"Во всех международных форматах – Евросоюза, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других – мы четко и громко требуем от режима Лукашенко освободить и полностью реабилитировать политзаключенных, провести в Беларуси свободные и справедливые выборы и обеспечить основополагающее право граждан Беларуси самим решать будущее своей страны", – подчеркнула премьер-министр.

Она также подчеркнула, что Литва продолжит активно добиваться расширения санкций ЕС против режима Александра Лукашенко за помощь России в войне против Украины и нарушения прав человека в Беларуси, а также не будет поддерживать исключения относительно транзита калийных удобрений через территорию Литвы.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси, подчеркивалась крайне отрицательная ситуация с правами человека, а также практические вопросы, касающиеся белорусов, проживающих в Литве, в том числе выдача проездных документов и паспортов для иностранцев, охрана границы Литвы с Беларусью, и другие.

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